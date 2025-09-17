Си Дзинпин може да посети САЩ през 2026 година

Китайският президент Си Дзинпин може да направи повторно посещение в Съединените щати следващата година след очакваното посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп в Китай. Това съобщи вестник South China Morning Post (SCMP), позовавайки се на източници.

По-рано беше съобщено, че Тръмп може да посети Китай в края на октомври – началото на ноември.

Както отбелязва изданието, САЩ се опасяват, че

посещението на Тръмп в Китай може да се разглежда като отстъпка на Вашингтон към Пекин.

„В крайна сметка президентът Тръмп има последната дума за това къде иска да отиде и какво иска да прави в Китай. Той изглежда много развълнуван от предстоящото посещение, но също така трябва да се вслуша в екипа си“, каза източникът на вестника. Отбелязва се, че това ще бъде първото посещение на президента на САЩ в Китай през последните осем години. Последният път, когато американският лидер посети Китай, беше през 2017 г. – тогава това беше първият президентски мандат на Тръмп.

Преди това

президентът Тръмп заяви, че възнамерява да разговаря по телефона със Си Дзинпин на 19 септември.

Както уточни министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт, лидерите на двете страни ще одобрят окончателните условия на сделката относно по-нататъшното функциониране на китайската социална мрежа TikTok в Съединените щати.