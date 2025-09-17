Правителството започва работа по инициатива за връщане на сънародниците ни от чужбина

Министерският съвет прие решение за започване на инициативата „Избирам България“, насочена към връщане на сънародниците ни от чужбина и справяне с демографската криза. Програмата е на стойност малко над 26 млн. лева и ще подпомага завърнали се българи, които започнат работа в страната.

По нея се предвижда възстановяване на разходи за преместване на покъщнина до 10 000 лева след поне шест месеца трудова заетост, помощ за наем в размер над 400 лева месечно при липса на собствено жилище, както и стимули за транспорт. Членовете на семействата, които са чужди граждани, ще могат да получат обучение по български език.

Допълнително завърналите се ще получават финансови стимули – 30% от шест средни работни заплати в съответния сектор, а след година – 50%. По думите на социалния министър Борислав Гуцанов, това е първата програма, която поставя конкретни условия и стимули за трайно завръщане в страната. Предстои разработване на подобна инициатива и за преместване на хора от големите към по-малките населени места с цел борба с обезлюдяването.