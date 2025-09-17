РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Правителството започва работа по инициатива за връщане на сънародниците ни от чужбина

Министерският съвет прие решение за започване на инициативата „Избирам България“, насочена към връщане на сънародниците ни от чужбина и справяне с демографската криза. Програмата е на стойност малко над 26 млн. лева и ще подпомага завърнали се българи, които започнат работа в страната.

По нея се предвижда възстановяване на разходи за преместване на покъщнина до 10 000 лева след поне шест месеца трудова заетост, помощ за наем в размер над 400 лева месечно при липса на собствено жилище, както и стимули за транспорт. Членовете на семействата, които са чужди граждани, ще могат да получат обучение по български език.

Допълнително завърналите се ще получават финансови стимули – 30% от шест средни работни заплати в съответния сектор, а след година – 50%. По думите на социалния министър Борислав Гуцанов, това е първата програма, която поставя конкретни условия и стимули за трайно завръщане в страната. Предстои разработване на подобна инициатива и за преместване на хора от големите към по-малките населени места с цел борба с обезлюдяването.

Новини от България и света.

