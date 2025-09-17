Властта се изправя пред пети вот на недоверие

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Две седмици след началото на новия политически сезон стабилността на мнозинството зад кабинета на Росен Желязков ще бъде тествана отново – с петия вот на недоверие за провал на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие.

Вносители на искането са „Продължаваме промяната – Демократична България“, „Морал, единство, чест“ и „Алианс за права и свободи“. Трите формации очакват петият вот на недоверие да обедини цялата парламентарна опозиция, което обаче отново няма да е достатъчно за свалянето на кабинета. Математиката показва, че цялата опозиция има общо 105 гласа при необходими 121, за да падне кабинетът.

Очаква се гласуването на вота на недоверие да бъде в четвъртък, 18 септември, а днес ще се проведат дебатите по искането за сваляне на кабинета „Желязков“.

Вносителите на вота заявяват, че държавата и институциите са превзети от системна корупция, която ги кара да работят в полза на малка група хора вместо в интерес на обществото. Те обвиняват правителството, че не успява и не желае да гарантира ред и сигурност и да се бори с престъпността. Според тях министърът на вътрешните работи Даниел Митов бездейства, не разбира проблемите на вътрешната сигурност и не предприема нужните мерки за справяне с престъпните практики в МВР и в обществото.

Премиерът Росен Желязков от своя страна коментира, че докато кабинетът има подкрепата на мандатоносителите и коалиционните партии, ще продължи да работи. Той допълни, че атаките срещу тях само засилват мотивацията на правителството.

Преди лятната ваканция на парламента кабинетът „Желязков“ оцеля при четири вота на недоверие.

