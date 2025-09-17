Съосновател на Ben & Jerry’s напусна компанията заради липса на социален активизъм

Джери Грийнфийлд, съосновател на Ben & Jerry’s, напусна компанията за сладолед след близо половин век в нея, съобщи Би Би Си. Напускането му задълбочава спора с компанията-майка Unilever. В писмо, споделено в социалните мрежи от другия съосновател – Бен Коен, Грийнфийлд заявява, че Ben & Jerry’s е загубила своята независимост, след като Unilever е спрял социалния ѝ активизъм.

Напускането на Грийнфийлд е поредния епизод от спор, започнал през 2021 г., когато Ben & Jerry’s обяви, че ще спре да продава своя сладолед в израелски селища на окупирания Западен бряг и в Източен Йерусалим.

В писмото си Джери Грийнфийлд пише, че напускането на фирмата е „едно от най-трудните и болезнени решения“, които някога е взимал, но вече не може „с чиста съвест“ да работи за бизнес, „заглушен“ от Unilever. По думите му това се случва въпреки споразумението, което е защитавало социалната мисия на марката при сливането ѝ с гиганта за потребителски стоки преди 25 години.

По-рано тази година Ben & Jerry’s обвини Unilever, че е поискал от нея да спре публично да критикува американския президент Доналд Тръмп.

Говорител на компанията за сладолед „Магнум“ (която също е част от Unilever) твърди, че са благодарни на Грийнфийлд, но не са съгласни с неговата позиция. Те са се опитали да водят „конструктивен разговор“ с двамата съоснователи, за да укрепят „ценностната позиция“ на Ben & Jerry’s в света.