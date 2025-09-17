РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Забавените плащания на Китай задълбочават финансовата криза на ООН

Китай забавя все повече изплащането на годишните си вноски към ООН, влошавайки финансовата криза в организацията.

Забавянето на задължителните вноски на Пекин за редовния бюджет на ООН се е удължило от два месеца през 2021 г. до десет месеца през 2024-а. Миналата година Китай преведе последната част от своята вноска от 480 млн. долара на 27 декември, като единствено Северна Корея плати по-късно – на 30 декември.

Забавянията идват на фона на усилията на Пекин да разшири влиянието си в световната организация и да се представя като лидер на алтернатива на световния ред, докато Вашингтон на Доналд Тръмп се отдръпва от многостранното сътрудничество.

Китай и САЩ – двете най-големи икономики в света – са и най-големите донори на бюджета на ООН. „Не можем да изпълняваме бюджета си пълноценно или ефективно, нито да планираме разходите с увереност, ако държавите членки не плащат изцяло и навреме“, заяви финансовият контрольор на организацията Чандрамули Раманатан.

ООН беше принудена да ореже редовния си бюджет за 2025 г. със 17% (около 600 млн. долара). Китайската квота в него е нараснала от 0,99% през 2000 г. до 20% (680 млн. долара) през 2025 г., почти колкото тази на Съединените щати от 22 процента.

Към 30 април 2025 г. Вашингтон дължи около 1.5 млрд. долара за редовния бюджет и още толкова за мироопазващите операции, докато Китай има неплатени, съответно – 597 и 587 млн. долара.

„Китайците винаги плащат със закъснение и не дават обяснения“, каза дипломат от Женева, добавяйки, че заедно с Белия дом Пекин създава „сериозна ликвидна криза“ за ООН.

Много държави закъсняват с вноските си, като анализ на Pew показва, че само 53 от 193 членки са плащали навреме всяка година от 2019-а насам.

Освен редовните си закъснения, китайците правят и сравнително ниски доброволни вноски към агенциите на ООН, които са основният им източник на финансиране.

Пекин отговаря, че забавянията са свързани с „процедурни причини“ и твърди, че те са различни по характер от „дългосрочния отказ на най-големия донор да плаща огромни суми“.

Критиците отбелязват, че Пекин иска да увеличи влиянието си в системата на ООН чрез назначения и реформи, но същевременно бави паричния си принос. Вашингтон, който също е закъснявал, е внесъл общо 13 млрд. долара в системата на световната организация през 2023 г., три четвърти от които са доброволни вноски. Китай е внесъл 2.3 млрд. долара, само 150 млн. от които са доброволни.

Четете още: Уставът на ООН „не е меню по избор“, подчерта Антонио Гутериш

