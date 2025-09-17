Тръмп започна безпрецедентно второ държавно посещение във Великобритания

Президентът на САЩ Доналд Тръмп официално започна своето безпрецедентно второ държавно посещение във Великобритания. Крал Чарлз III и британското кралско семейство посрещнаха американския лидер и първата дама Мелания в замъка Уиндзор с пищна церемония, която Лондон описва като най-голямото военно-церемониално посрещане в новата история. Програмата включваше каляска, оръжейни салюти, въздушен парад и тържествен банкет, отбелязва Ройтерс.

Тръмп, който открито демонстрира симпатиите си към монархията, не скри радостта си, че е първия американски лидер – и изобщо първия избран политик – поканен два пъти от британски монарх. Първото посещение бе през 2019 г. по време на първия му мандат, когато беше гост на кралица Елизабет Втора.

През първия ден от визитата основен акцент бе церемониалната програма: президентската двойка бе приветствана от престолонаследника принц Уилям и съпругата му Кейт, след което крал Чарлз и кралица Камила ги придружиха на каляска през двора на замъка, където 1 300 войници подредени в почетна рота приветстваха гостите.

Тръмп посети параклиса „Сейнт Джордж“, където положи венец на гроба на кралица Елизабет Втора. По-късно бе организиран въздушен парад и държавен банкет, на който кралят и президентът произнесоха речи.

Мащабни мерки за сигурност съпътстваха събитието – с масирано полицейско присъствие в Уиндзор и 1 600 служители на реда, разположени в Лондон заради протестите на движението „Stop the Trump Coalition“.

В четвъртък фокусът ще се премести в резиденцията Чекърс, където премиерът на Великобритания Киър Стармър и Тръмп ще обсъждат геополитиката. Очаква се обаче и неудобна тема – уволнението на британския посланик във Вашингтон Питър Манделсън заради връзки с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн.