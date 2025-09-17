„Правосъдие за всеки“ организира два протеста в един ден в подкрепа на кмета на Варна Благомир Коцев

Инициатива „Правосъдие за всеки“ организира пореден протест утре, 18 септември, от 9.30 ч. пред Съдебната палата в София, както и от 18.30 ч. на същото място в подкрепа на кмета на Варна Благомир Коцев.

Решението на съда за мярката на Коцев ще е окончателно и това е последният шанс той да бъде освободен след повече от два месеца в ареста. Протестът се организира във „Фейсбук“, а от „Правосъдие за всеки“ подчертават, че срещу градоначалника на морската столица липсват преки доказателства, като обвиненията се основават единствено на сигнал и показания, които вече са били отречени като дадени под натиск.

„Това е политически процес, който идва да покаже на цялото общество докъде е стигнала узурпацията на Съдебната власт и превземането на Съда от един корпулентен политик и олигарх, а това е вече СТРАШНО за всички граждани, защото в даден момент право обслужването на силните може да стигне до всеки! Ако не реагираме гневно и мощно сега, после може да е късно! (..) Призоваваме всички свободни хора, които могат да дойдат в работно време, да се съберем в четвъртък, 18.09.2025 г., в 9.30 ч. пред Съдебната палата и да проследим заседанието на Съда с нашите преки включвания, включително и в зала, до заемане на местата в нея„, заявяват организаторите на демонстрацията.

От „Правосъдие за всеки“ приканват гражданите да се включат и в протеста, който ще започне в 18:30 ч. на същото място (бел. ред. – Съдебната палата в София), за да бъдат споделени подробности за съдебното заседание, решенията и следващите стъпки.