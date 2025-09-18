„Топлофикация София“ се оправдава, че оставя „Дружба 2“ без топла вода и парно до Нова година

„Топлофикация София“ публикува своя позиция във връзка ремонта на топлопреносната мрежа в ж.к. „Дружба 2“ – във втора, трета, четвърта и пета част, който ще остави абонатите без топла вода и парно от 2 октомври до 30 декември.

Ще се извърши основен ремонт на около 10 км от топлопреносната мрежа в ж.к. „Дружба 2“ (втора до пета част). Причината са честите аварии и силно амортизираната инфраструктура, изградена преди повече от 35 години. Дружеството уточнява, че ремонтът е наложителен след постъпили множество сигнали за некачествено топлоподаване и материални щети през последния отоплителен сезон.

Според компанията проектът е от изключителна сложност и мащаб, като за изпълнението му е проведена обществена поръчка след одобрение на бизнес плана от Столичния общински съвет. От „Топлофикация София“ уверяват, че работата ще се извършва поетапно, за да не бъдат засегнати всички абонати едновременно. Така някои сгради ще получат топлоподаване още в началото на отоплителния сезон, а детските градини и училища в района ще бъдат приоритетно обслужени.

Компанията подчертава, че след приключването на ремонта ще се подобри качеството на услугата в целия ТР „София Изток“, което ще повлияе положително и на райони като „Младост 4“, „Малинова долина“ и „Лозенец“. Очаква се да намалеят авариите и загубите по преноса на топлинна енергия, което ще подобри и финансовата устойчивост на дружеството.