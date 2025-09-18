РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Прокуратурата във Варна разследва убийството на 48-годишна жена в квартал „Чайка"

Варна

Окръжна прокуратура-Варна води разследване за извършено тежко престъпление в морската столица. Става въпрос за убийството на 48-годишна жена, извършено в ранните часове на деня (18 септември) на територията на варненския квартал „Чайка“, съобщават от държавното обвинение.

Според разследващите смъртта на жената е настъпила, след като са й били нанесени прободно-порезни рани в областта на сърцето. От проведените оперативно-издирвателни действия са събрани данни, които дават насока за евентуалния извършител на деянието.

От прокуратурата заявяват, че предстоят разпити на свидетели, изготвяне на експертизи и други действия за изясняване на фактите и обстоятелствата около случилото се.

Работата по досъдебното производство продължава под ръководството и надзора от Окръжна прокуратура – Варна.

