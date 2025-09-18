Парламентът ратифицира споразумение с Международната организация на франкофонията заради нов неин център

На две четения в един ден парламентът ратифицира Споразумение за изменение на Допълнителната договореност към Споразумението между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията.

То е свързано с договор от април 2025 г. между МОФ и Министерството на външните работи. От екипа на министър Георг Георгиев са й предоставили за безвъзмездно управление недвижим имот частна държавна собственост, представляващ апартамент в район „Слатина“, на ул. „Александър Жендов“ № 1, вх. А, ет. 11. В него ще се помещава Франкофонският регионален център на организацията за Централна и Източна Европа.

Председателят на комисията по външна политика Йорданка Фандъкова обясни, че според Допълнителната договореност на МОФ бил предоставен за безвъзмездно ползване за нестопански цели в продължение на 10 години третият етаж от сграда, разположена на ул. „Леополд Седар Сенгор“ № 1 в София. Споразумението изтичало през октомври 2025 година.

От септември 2021 г. обаче били установени конструктивни проблеми в сградата и след експертно становище на Университетската строителна изпитвателна лаборатория на УАСГ, предоставено на 10 февруари 2023 г., станало ясно, че третият етаж трябва да бъде незабавно евакуиран. Заради това се наложило от ноември 2023 г. Международната организация на франкофонията да наеме офис под наем.

Йорданка Фандъкова обърна внимание, че наемането на имот не съответства на Споразумението между правителството на Република България и организацията. Заради това и се наложило да се предостави нов имот с право на безвъзмездно ползване, а парламентът да ратифицира изменението.