Дискусия „Членството в ОИСР като фактор за инвестиции и икономически растеж“ ще има в София

ОИСР дискусия.

Публична дискусия на тема „Членството на България в ОИСР като фактор за инвестиции и икономически растеж“ ще се проведе днес, 18 септември, в София, съобщават организаторите от Дипломатическия институт към министъра на външните работи на България. Събитието ще се състои от 13:30 часа до 15:45 часа в хотел „София Балкан Палас“. 

Дискусията ще постави фокус върху представянето на напредъка на България по пътя към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и ще предостави платформа за разглеждане на членството в Организацията като потенциал за инвестиции и икономически растеж.

Събитието ще свърже представители на институциите и местната власт, работещи в сферата на икономическото развитие, с бизнес средите и професионалните сдружения. Дискусиите в рамките на форума ще предоставят възможност за обмен на гледни точки и изграждане на споделена перспектива относно ползите от членството на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Във форума ще вземат участие заместник-министърът на външните работи, г-н Николай Павлов, както и експерти от Секретариата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Основна задача на организацията е изграждането на по-силни икономики на страните членки (38 държави), подобряването на ефективността, стимулиране на пазарната икономическа система, разрастването на свободната търговия, както и подпомагане на развитието на всички страни.

След повече от четири десетилетия от създаването ѝ, дейността на ОИСР днес се простира и извън страните членки, и включва разработването на анализи на икономическото развитие на държавите, поели пътя към пазарна икономика. Натрупаният опит е насочен към нововъзникващите пазари и пазарни икономики, и по-специално към страните в преход от планова към пазарна икономика.

