„Продължаваме промяната“ блокира с коли служебните входове на парламента в подкрепа на Благомир Коцев

Още преди изгрев слънце народни представители и членове на „Продължаваме промяната“ блокираха служебните входове на парламента откъм жълтите павета и булевард „Дондуков“, така че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и водачът на „Ново начало“ Делян Пеевски да не могат да влязат директно с колите и охраната си.

„Това са входовете към служебния паркинг на Народно събрание. Малко след 5:40. Входовете, през които, без да слизат от колите на НСО, Борисов и Пеевски се озовават в пленарна зала. Е, днес няма да могат. Ще трябва да ходят пеша. Както бе казала една тяхна депутатка „Ходи пеша, бе!“, написа във „Фейсбук“ Лена Бориславова.

От поста ѝ се разбира, че причината за акцията са арестите на кмета на Варна Благомир Коцев и на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов.

„Това неудобство едва ли може да се сравни с разрушения живот, денонощното хапане от дървеници над 2 месеца в ареста и без да могат да бъдат със семействата си, което се случва на зам-кмета на София Никола Барбутов и кмета на Варна Благо Коцев„, допълва Бориславова.

В отговор на това, МВР е поставило бял автобус напречно на бул.“Дондуков“ до парламента и оттам не може да се минава.

От „Продължаваме промяната“ обявиха, че няма да пречат на депутатите да влязат в сградата на парламента или в пленарната зала, искането им е народните представители да се разходят пеша и да разговарят с хората. В тази връзка от партията добавиха, че няма да допускат коли.

Днес Софийският апелативен съд трябваше да разгледа жалбите на Коцев и Барбутов срещу отказа на градския съд да ги пусне от ареста. Ще се гледа обаче само делото на Барбутов, защото съдебният състав си направи отвод от това на Коцев, защото „се води безпрецедентна негативна кампания срещу всеки ангажиран с участие при разглеждането му съдия“.