„Продължаваме промяната“ съобщи за инцидент с полицай, показал „непрофесионализма“ в ръководството на МВР

Депутатът Васил Пандов от „Продължаваме промяната“ съобщи във „Фейсбук“ за инцидент с полицай от тази сутрин, при който лъснал целият „непрофесионализъм в ръководството на МВР“.

Пандов разказва, че в ранните сутрешни часове на служител на МВР му прилошава, но колегите му не успяват да му окажат първа помощ, тъй като полицията не разполага с дефибрилатори, а на място липсва медицински екип въпреки предстоящите протести. По думите на народния представител от „Продължаваме промяната“ това показва пълна неорганизираност и липса на протокол за действие.

Сигналът до Спешна помощ е подаден от ръководители на МВР, но линейката пристига чак след 15 минути – в центъра на София и в час без трафик, при положение, че наблизо има болници, обяснява още Пандов. „Представяме си какво щеше да бъде, ако беше случаен гражданин и не в центъра на София“, добавя още депутатът.

