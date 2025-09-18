Електрохолд представя нови услуги и продукти на Международния технически панаир в Пловдив

На щандовете на компанията ще бъдат показани също зарядни станции и електромобил Dongfeng Forthing S7

Компаниите от групата Електрохолд ще представят за поредна година актуалните си енергийни решения по време на Международния технически панаир в Пловдив. Най-голямото технологично събитие на сезона, на което се срещат водещи компании, иновации и решения за устойчиво бъдеще, ще се проведе от 24 до 27 септември 2025 г.

На щанда на компанията в Палата № 3 посетителите ще могат да се запознаят с новата онлайн платформа ENERGOTO.bg за сключване на договор за електроенергия с отстъпка, както и с атрактивните енергийни решения на Електрохолд за бита и бизнеса.

Компанията е подготвила и специални предложения заедно със своите партньори. На щанда на Електрохолд във външната зона на изложението ще бъдат демонстрирани покривни фотоволтаични системи за собствено потребление, зарядните станции Electrocharge и електромобил Dongfeng Forthing S7. Всеки, който заяви покривна соларна система за собствено потребление, ще получи 2000 лв. отстъпка, а при сключване на договор за покупка на електромобил – подарък зарядна станция. За всички посетители на щандовете на компанията ще има и други изненади.

Експертите на Електрохолд Продажби ще са на разположение да консултират посетителите как да осигурят надеждна доставка на електроенергия на оптимална цена и как да намалят разходите и въглеродния си отпечатък чрез използване на възобновяеми източници.

Електрохолд е представена на Международния технически панаир в Пловдив на щанд 4 в Палата № 3 и на щанд В-12 във външната зона. Услугите на компанията могат да бъдат заявени и в офиса ѝ в Пловдив на ул. Отец Паисий 33.