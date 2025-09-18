Тръмп смята да обяви „Антифа“ за терористична организация без тя да е организация

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че планира да определи лявата идеология, известна като „Антифа“, за „голяма терористична организация“. Това е ескалация на реториката му срещу политическите опоненти на фона на повишеното напрежение след убийството на консервативния активист Чарли Кърк.

„Антифа“ (съкращение от антифашисти) е общо наименование за децентрализирани крайнолеви групи, които се съпротивляват на неонацисти и привърженици на бялото превъзходство по време на демонстрации. Въпреки че Тръмп отдавна ги критикува, той засили атаките си в публикация в социалните мрежи в сряда, докато беше на държавно посещение във Великобритания.

Не е ясно дали е възможно президентът да определи „Антифа“ като терористична организация. Бившият директор на ФБР Кристофър Рей заяви по време на изслушване в Конгреса през 2020 г., че

„Антифа“ е „движение или идеология“, а не организация.

Правни експерти предупреждават, че подобен ход ще е безпрецедентен и може да наруши Конституцията на САЩ, пише „Политико“. Към момента всички 219 групи, определени от Държавния департамент като терористични, са чуждестранни образувания.