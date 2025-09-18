Huawei Utility Roadshow пристига в София

Представители на бизнеса и индустрията ще могат да се докоснат до най-важното за системите за съхранение на енергия и правилната им експлоатация

Huawei FusionSolar Utility Smart PV & ESS Roadshow пристига в София на 23 септември. На специалното изложение за бизнеса и индустрията експерти от компанията ще представят най-новото в света на технологиите и енергетиката. Зад името на Huawei Utility Roadshow всъщност стои изключителна възможност за посетителите да се докоснат до следващото поколение решения за възобновяема енергия – отблизо и в действие.

Новата технология „Cell-to-grid“ представя готово решение от клетката до мрежата – цялостната система за съхранение на енергия. От постъпването на енергията в батерията, съхранението й, до достигането й обратно в мрежата. Това, което прави енергийното решение още по-впечатляващо, е лесното му инсталиране – Plug in solution от ново поколение. Системите за съхранение на енергия могат буквално да обърнат играта за индустрията. Те позволяват на собствениците им да купуват електроенергия в часовете, в които цената й е по-ниска и да я използват когато им е необходима, което ще им даде възможност да оптимизират енергийните си разходи.

На събитието ще има демонстрации на живо на Smart PV, ESS и Grid-Forming технологии, които ще бъдат изложени в специален Huawei truck, оборудван с модели на най-новите енергийни решения. Посетителите ще разберат повече за системата за съхранение на енергия, правилната им експлоатация, възможностите на технологията за мониторинг, контрол, известия, отчети и данни. В рамките на деня ще има и практически работилници, както и дискусии за новите законови изисквания в сектор „Енергетика“. Събитието ще се проведе в София на 23.09.2025 г., вторник, a Huawei truck ще бъде паркиран пред Megapark на бул. „Цариградско шосе“ 115 Г от 10:00 до 16:00 часа.