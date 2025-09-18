РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“ гласува парламентът

Петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" гласува парламентът

В 16:45 ч. парламентът ще гласува петия вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков. В сряда темата „Вътрешна сигурност и правосъдие“ предизвика 7-часови дебати между депутатите в пленарната зала.

Преди гласуването в парламента се чуха поредни обвинения за провал на правителството в сектора, в които обаче управляващите видяха липса на аргументи и лоша мотивация.

На 18 септември, в 16.45 часа става ясно ще мине ли петият вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“

Предварителните изчисления показват, че въпреки единството в редиците на опозицията, подкрепа на вота ще дадат максимум 105 депутати. За да е успешен, вотът на недоверие трябва да бъде подкрепен от поне 121 народни представители.

За гласуването се очаква да има и протест пред парламента. Той е свикан от лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов, който призова привърженици на партията му да бойкотират Народното събрание от 12.00 часа.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени