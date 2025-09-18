Петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“ гласува парламентът

В 16:45 ч. парламентът ще гласува петия вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков. В сряда темата „Вътрешна сигурност и правосъдие“ предизвика 7-часови дебати между депутатите в пленарната зала.

Преди гласуването в парламента се чуха поредни обвинения за провал на правителството в сектора, в които обаче управляващите видяха липса на аргументи и лоша мотивация.

Предварителните изчисления показват, че въпреки единството в редиците на опозицията, подкрепа на вота ще дадат максимум 105 депутати. За да е успешен, вотът на недоверие трябва да бъде подкрепен от поне 121 народни представители.

За гласуването се очаква да има и протест пред парламента. Той е свикан от лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов, който призова привърженици на партията му да бойкотират Народното събрание от 12.00 часа.