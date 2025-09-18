Кой е докарал публичните финанси до колапс – Петкова или Василев?

Сегашният и бившият министър на финансите – Теменужка Петкова и Асен Василев, се обвиняват взаимно кой от двамата е нанесъл по-големи щети на публичните финанси. По време на дебатите за вота на недоверие в сряда, 17 септември, лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви, че към края на юли от ГЕРБ, с тяхната финансова политика, са докарали рекорден дефицит от над 4 млрд. лева и очаква бюджетният дефицит да достигне 8%, ако кабинетът остане на власт.

„За сравнение, когато аз бях министър, дефицит една година нямаше, другата година пак нямаше“, посочи Василев. Според него дефицит от 4 млрд. лева, което е 2% от БВП, означава, че ще е много трудно, дори невъзможно, бюджетът да се вмести в 3-процентовата рамка, а това е едно от изискванията за членството на България в еврозоната.

Асен Василев има основание да твърди това, защото държавният дълг към момента е над 18 млрд. лева – 6 млрд. лв. за пенсии и заплати, 3 млрд. лв. за стари дългове, 9 млрд. лв. са изтеглени от сегашното правителство и по думите на бившия финансов министър са вложени в Българската банка за развитие, Българския енергиен холдинг и всякакви други касички.

Последва и реакция на ГЕРБ. По-късно през деня Теменужка Петкова написа във „Фейсбук“, че Василев е „довел до колапс публичните финанси на България“. Според нея, той, който е много загрижен за дефицита, не бива да забравя, че през 2025 г. сме плащали негови стари сметки.

„А ето каква е истината за бюджетните “ излишъци” на Асен Василев:

– За 2021 г.: Бюджетно салдо по отчет на сектор “Държавно управление” – дефицит – 3.9% от БВП или – 5 474.3 млн.лв.;

– 2022 г.: Бюджетно салдо по отчет на сектор “Държавно управление”- дефицит – 2.9% от БВП или – 4 856.0 млн.лв.;

– 2023 г.: Бюджетно салдо по отчет на сектор “Държавно управление”- дефицит – 2.0% от БВП или – 3 709.1 млн.лв.;

-2024 г.: Бюджетно салдо по отчет на сектор “Държавно управление”- дефицит – 3.0% от БВП или – 6 158.2 млн.лева.

Да видяхте някъде излишък?“, написа министърката в социалната мрежа.

По темата се изказа и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той прогнозира в деня на дебатите по вота на недоверие, че ако кабинетът падне, ще настане финансова нестабилност.

„Ако не се намери мнозинство, което да стабилизира правителството, ни очаква ужасно приемане на бюджет, който ще отиде на 8-9%, дори 10-12%“, коментира Борисов, намеквайки, че без ГЕРБ няма да има стабилност.

През февруари Министерският съвет внесе в Народното събрание проектобюджета за 2025 година. Тогава Петкова обяви дефицит от 18 млрд. лв. (около 9% от очаквания БВП), наричайки го „дупка“ в бюджета. От ГЕРБ обвиниха за това бившия финансов министър от ПП-ДБ Асен Василев.

В същото време партията на Бойко Борисов не предложи конкретни мерки за намаляване на разходите или увеличаване на приходите, с които дефицитът да се намали.

В крайна сметка, вместо да се обвиняват в медиите, Петкова и Василев могат да се изправят в директен дебат и тогава да се разберат кой какви вреди е нанесъл на общите ни финанси. И още по-важно – да предложат работещи решения как да се измъкнем от „дупката“.