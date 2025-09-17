На 18 септември, в 16.45 часа става ясно ще мине ли петият вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“

Утре, 18 септември, в 16.45 часа ще бъде гласуван вотът на недоверие срещу кабинета „Желязков“ с мотиви „провала на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие, водещ до задълбочаване на проблема със завладяната държава, до липса на справедливост и до обедняване на българските граждани„.

Той бе внесен от 59 народни представители от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“, от МЕЧ и „Алианс за права и свободи“. За да се смята за успешен и правителството да падне, трябва да гласуват минимум 121 народни представители. Общо вносителите на вота и тези, които обявяват, че го подкрепят – от „Възраждане“ и „Величие“, са общо 105 депутати.

Днес дебатите по петото поред искане на оставката на кабинета „Желязков“ продължи повече от седем часа, в рамките на които се изказаха двама министри – на правосъдието Георги Георгиев и на вътрешните работи – Даниел Митов. Основен акцент в изказванията на критикуващите кабинета бе „завладяната държава“.

При представяне на мотивите в пленарната зала Божидар Божанов от ПП-ДБ подчерта, че не може да се прави компромис със завладяната държава, още повече че алтернатива има.

„Едно от измеренията на завладяната държава е да разделя обществото на „ваш“ и „наши“, на „фили“ и „фоби“ и най-вече да разделя опозицията„, коментира Юлиана Матеева от „Величие“. Тя добави, че вместо гражданите да стават свидетели на върховенството на закона, те виждат върховенството на лобисткия закон, който позволява няколко олигарси, заедно или поотделно, да кадруват, като движат лицата в държавната администрация без оглед на тяхната компетентност и качества.

Атанас Атанасов от ПП-ДБ възнегодува, че органите на репресивната власт в държавата са узурпирани от управляващите, за да изпълняват политически поръчки. Освен това той припомни, че повече от две години имаме изпълняващ функциите главен прокурор, назначен от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която е с изтекъл мандат. На следващо място коментира и положението с председателя на ДАНС – Атанасов обърна внимание, че президентът е отказал да назначи предложения от Министерския съвет Деньо Денев.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев, от чиято парламентарна група са подготвили мотивите в частта за вътрешната сигурност, обяви, че в системата на МВР са обществена тайна ежедневните подкупи, злоупотребата и търговията с власт и влияние, както и конфликтът на интереси и прането на пари.

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев подчерта, че правителството „Желязков“ е постигнало едно нещо – ограбило е българския бизнес и е замразило всички доходи, обявявайки, че „пари за гражданите няма, но пари за касичките на Пеевски – има“.

Съпредседателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ Надежда Йорданова обърна внимание, че по време на дебатите не е чула отговор на един от най-болните въпроси – какви законодателни мерки ще предприемат управляващите, за да реформират Висшия съдебен съвет, така че да отговаря на европейските стандарти и да гарантира независим съд.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова изрази разочарованието си от мотивите. По думите й този вот на недоверие бил злоупотреба с право, защото депутатите не успели да чуят какво реално правителството не е успяло да свърши през изминалите девет месеца от своя мандат.

Киселова отбеляза, че вносителите на вота са засегнали всякакви теми – от социална политика до проблемите на енергетиката, през околна среда, вътрешна сигурност, обществен ред и правосъдие.

„Голяма част от мотивите преповтарят тези, с които се искаше вот на недоверие през април, но оттогава още не са изтекли шест месеца„, обърна внимание председателят на Народното събрание.

Заместник-председателят на парламента и председател на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“ Драгомир Стойнев бе категоричен, че това правителство ще го бъде и че оттук нататък го очаква много по-дългосрочна работа с воденето на структурни реформи, които са необходими на българските граждани и държава.

„Уверявам ви, че с новия бюджет това правителство ще започне да показва дългосрочната политика, която има“, заяви Драгомир Стойнев, признавайки, че основният проблем на българските граждани е да си запазят стандарта на живот и да имат стабилност в държавата.