ББР започва проект за изграждане на система за управление на ESG рискове

Българската банка за развитие обявява процедура за избор на изпълнител за консултантски услуги по проект „Изграждане на система за управление на рисковете, свързани с околната среда и климата“ (ESG Risk Management Framework). Инициативата се реализира с финансиране от Фонда за зелени социални инвестиции на Банката за развитие на Съвета на Европа.

Проектът на ББР предвижда разработване на цялостна рамка за управление на ESG рискове, вкл. рисковете, свързани с околната среда и климата, в две фази – първата, с бюджет до 50 000 евро, която ще се изпълни през септември–октомври 2025 г., включва оценка на съществеността и стратегия за ESG данни и KPIs.

Втората фаза, планирана за декември 2025 – юни 2026 г. и с очакван бюджет до 100 000 евро, ще обхване изграждане на управленска структура, интегрирани процеси за управление на ESG риска и рамка за оповестяване.

От кандидатстващите фирми се изисква доказан опит в консултантски проекти за банки и институции в областта на ESG и климатичните рискове.