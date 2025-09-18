РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

IonQ ще развива квантови технологии в космоса с Министерството на енергетиката на САЩ

IonQ ще развива квантови технологии в космоса с Министерството на енергетиката на САЩ

Водещата компания в квантовите изчисления и мрежи IonQ подписа меморандум за разбирателство (MOU) с Министерството на енергетиката на САЩ (DOE) за развитие и тестване на квантови технологии в космоса. Споразумението е част от инициативата Quantum in Space (QIS) и ще позволи демонстрация на квантово защитена комуникация от Земята до орбита и обратно чрез сателитната платформа на IonQ. Сътрудничеството ще изследва и други приложения в космоса – квантови мрежи, сензори и системи за позициониране, навигация и време (PNT).

IonQ ще развива квантови технологии в космоса заедно с Министерството на енергетиката на САЩ

„Целим да покажем как квантовите изчисления и мрежи могат да създадат нови приложения за сигурни комуникации,“ каза Николо де Мази, председател и главен изпълнителен директор на IonQ.

MOU дава рамка за разработка на квантови технологии в орбита, включително демонстрации на комуникации, квантово засичане, картографиране и тестване на алгоритми. Първата стъпка ще бъде квантово защитена мрежа чрез сателитите на IonQ.

IonQ ще развива квантови технологии в космоса заедно с Министерството на енергетиката на САЩ

„Сътрудничеството превръща възможностите в практика и ускорява комерсиализацията на квантовите технологии,“ каза Рима Касия Уейд, старши изпълнителен директор в Министерството на енергетиката. „То ще помогне за създаването на квантов „пясъчник“ в космоса за ресурси и производство на високостойностни продукти.“

IonQ обяви споразумение с Института за технологични иновации на Обединените арабски емирства

Инициативата се надгражда върху поглъщанията на Qubitekk през 2024 г. и Capella през 2025 г. IonQ е единствената американска компания, която доставя комерсиални квантови мрежови системи, включително за ВВС на Съединените щати и EPB Quantum CenterSM.

Това партньорство затвърждава лидерството на IonQ в квантовите технологии и аерокосмическите иновации и е поредното доказателство за американските инвестиции в космическа квантова инфраструктура.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени