IonQ ще развива квантови технологии в космоса с Министерството на енергетиката на САЩ

Водещата компания в квантовите изчисления и мрежи IonQ подписа меморандум за разбирателство (MOU) с Министерството на енергетиката на САЩ (DOE) за развитие и тестване на квантови технологии в космоса. Споразумението е част от инициативата Quantum in Space (QIS) и ще позволи демонстрация на квантово защитена комуникация от Земята до орбита и обратно чрез сателитната платформа на IonQ. Сътрудничеството ще изследва и други приложения в космоса – квантови мрежи, сензори и системи за позициониране, навигация и време (PNT).

„Целим да покажем как квантовите изчисления и мрежи могат да създадат нови приложения за сигурни комуникации,“ каза Николо де Мази, председател и главен изпълнителен директор на IonQ.

MOU дава рамка за разработка на квантови технологии в орбита, включително демонстрации на комуникации, квантово засичане, картографиране и тестване на алгоритми. Първата стъпка ще бъде квантово защитена мрежа чрез сателитите на IonQ.

„Сътрудничеството превръща възможностите в практика и ускорява комерсиализацията на квантовите технологии,“ каза Рима Касия Уейд, старши изпълнителен директор в Министерството на енергетиката. „То ще помогне за създаването на квантов „пясъчник“ в космоса за ресурси и производство на високостойностни продукти.“

Инициативата се надгражда върху поглъщанията на Qubitekk през 2024 г. и Capella през 2025 г. IonQ е единствената американска компания, която доставя комерсиални квантови мрежови системи, включително за ВВС на Съединените щати и EPB Quantum CenterSM.

Това партньорство затвърждава лидерството на IonQ в квантовите технологии и аерокосмическите иновации и е поредното доказателство за американските инвестиции в космическа квантова инфраструктура.