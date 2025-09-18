Разчитаме на общите усилия на Европа, за да реализираме пълния потенциал на професионалното образование

“Общите усилия на европейско ниво за допълване на националните реформи, предоставят визия, инструменти и механизми за сътрудничество за реализиране на пълния потенциал на европейското и националното професионално образование.” Това заяви началникът на кабинета на министъра на образованието и науката Таня Михайлова по време на среща на министрите, които отговарят за професионалното образование и обучение от държавните членки на Европейския съюз.

По време на срещата е била приета Декларация за привлекателно и приобщаващо професионално образование и обучение (ПОО) за повишена конкурентоспособност и качествени работни места 2026–2030, съобщават от пресцентъра на Министерството на образованието.

Всички участници във форума са се обединили около идеята, че по-доброто професионално образование и обучение ще направи Европа по-силна.

От екипа на министър Красимир Вълчев отбелязват, че професионалното образование и обучение може да стане по-привлекателно чрез ранно кариерно ориентиране, чрез представяне на професиите в началния и в основния етап на образование; чрез реформи в учебните програми и чрез по-силен акцент върху практическите умения.