РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Разчитаме на общите усилия на Европа, за да реализираме пълния потенциал на професионалното образование

професионалното образование

“Общите усилия на европейско ниво за допълване на националните реформи, предоставят визия, инструменти и механизми за сътрудничество за реализиране на пълния потенциал на европейското и националното професионално образование.” Това заяви началникът на кабинета на министъра на образованието и науката Таня Михайлова по време на среща на министрите, които отговарят за професионалното образование и обучение от държавните членки на Европейския съюз.

По време на срещата е била приета Декларация за привлекателно и приобщаващо професионално образование и обучение (ПОО) за повишена конкурентоспособност и качествени работни места 2026–2030, съобщават от пресцентъра на Министерството на образованието.

Всички участници във форума са се обединили около идеята, че по-доброто професионално образование и обучение ще направи Европа по-силна.

От екипа на министър Красимир Вълчев отбелязват, че професионалното образование и обучение може да стане по-привлекателно чрез ранно кариерно ориентиране, чрез представяне на професиите в началния и в основния етап на образование; чрез реформи в учебните програми и чрез по-силен акцент върху практическите умения.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени