Калин Стоянов от „ДПС-Ново начало“ обвини ПП-ДБ за смъртта на полицая, починал пред парламента

ПП и ДБ постигнаха една от целите си – а именно заради тях да умират хората, които те най-много мразят – служителите на силовото ведомство. Днес по време на служебните си задължения живота си загуби младши инспектор Ивайло Чавдаров Попов – служител от „Охранителна полиция“ при Столична дирекция на вътрешните работи – семеен, с две деца.

Това обяви в декларация депутатът от „ДПС-Ново начало“ и бивш министър на вътрешните работи от кабинета „Денков“ – Калин Стоянов по повод смъртта на починалия по-рано днес полицай пред парламента.

Предполагам, че смъртта на този доблестен служител ще е поредният повод за тържества сред вашата общност. Не изключвам да тръгнат версии от ваша страна, че е бил пиян, надрусан, че се самонаранил, самоубил, продължи Калин Стоянов и уточни:

Днес, вие с безумните си действия, убихте един доблестен полицай и разплакахте неговите близки – самодоволните ви физиономии излъчват самодоволство. В лицата на дяволски създания никой не знае какво е чест, дълг и достойнство, а срещу вас стоят обикновени хора – полицаи със семейства, деца и родители, които плащат най-високата цена, за да пазят и вашия живот. Как не ви е срам да се храните със задоволство от човешките трагедии и да се радвате на пребити и загинали полицаи? Във вас няма никаква човечност.

Той добави, че през последните години срещу служителите на МВР има целенасочени атаки с цел подриване на авторитета им от страна на „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“.

Свидетели сме на публични самоубийства на служители в униформа, които не издържха на присъдите, произнесени от телевизионните екрани„, обяви Калин Стоянов.

Той бе категоричен, че заради неистинните изказвания предимно от страна на представители на ПП-ДБ довели до тежки репутационни щети за институцията. Заради това тя загубила респект от страна на гражданите.

Накрая Калин Стоянов изказа съболезнования на близките на починалия и поиска депутатите да станат прави и да запазят минута мълчание в памет на полицая Ивайло Чавдаров Попов.

След като всички в пленарната зала станаха на крака и почетоха паметта на представителя на реда, думата взе Божидар Божанов от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“. След като и той също изказа съболезнованията си на близките на починалия, подчерта, че трагедията от днес не е трябвало да се политизира.

Абсолютно недостойно, долно и гнусно е от тази трибуна да се хвърлят политически обвинения , за които да се използва смъртта на един достоен служител. Г-н Стоянов, това е абсолютно недостойно поведение от страна на вас и на вашата парламентарна група„, подчерта Божидар Божанов.

След това той уточни, че докато депутатите спорят какво се случва и какво не, полицията изкарва половината МВР да пази влизането на Пеевски с коли на НСО пред парламента.

Затова имаше толкова много полицаи тази сутрин пред парламента – за да може той да си влезе спокойно. И накрая излиза тук Калин Стоянов и говори пълни глупости, политизирайки смъртта на един човек – абсолютно гнусно поведение„, не скри възмущението си Божидар Божанов.

