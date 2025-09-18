РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Почина полицаят, на който му прилоша докато охранява протеста пред парламента

Работник в "Бобов дол" е загинал при инцидент с машина

Полицаят, на който рано тази сутрин му прилоша пред Народното събрание е починал. По непотвърдена информация 50-годишният униформен е получил сърдечен арест. Той е бил откаран с линейка от района на протеста, но малко по-късно е издъхнал в лечебното заведение.

По-рано за случая информира депутатът от „Продължаваме промяната“ Васил Пандов, който съобщи, че линейката е пристигнала с 15 минути закъснение, в час, в който не е имало никакъв трафик.

От Центъра за спешна медицинска помощ обаче уточняват, че сигналът е получен в 07.15 ч., а линейката е била на място в 07.20 часа.

Припомняме, че тази сутрин, още преди изгрев слънце, автомобили блокираха входовете към служебния паркинг на парламента в знак на подкрепа към кмета на Варна Благомир Коцев. По-късно днес се очаква и протест на „Възраждане“ пред Народното събрание. Поради двете демонстрации в района има засилено полицейско присъствие от ранни зори.

