РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Китай прекратява разследването срещу Google, насочва вниманието си към Nvidia

Китай прекратява разследването срещу Google, насочва вниманието си към Nvidia

Китай прекратява антитръстовото разследване срещу Google в хода на активизиращите се преговори между Пекин и Вашингтон около TikTok и Nvidia на фона на нарастващото напрежение между двете страни, съобщи в четвъртък (17 септември) „Файненшъл таймс“.

tik tok zabrana sasth 2

Ходът показва тактическа промяна от страна на Пекин – насочване на регулаторния фокус към Nvidia като средство за натиск в преговорите със Съединените щати и изпращане на сигнал за гъвкавост към Вашингтон чрез прекратяване на проверката срещу Google, отбелязва още изданието. Държавната администрация за пазарен надзор на Китай, която започна разследването срещу Google през февруари, вече е решила да го прекрати, твърдят запознати с решението източници.

Google финансира старта на трите ядрени площадки на Elementl Power

По-рано регулаторът беше обявил, че Google е заподозрян в нарушаване на закона срещу монополите на страната, без да предоставя повече подробности за разследването или конкретни обвинения. Технологичният гигант все още не е официално уведомен за решението за прекратяване на проверката. По-рано през тази седмица Китай обвини Nvidia в нарушение на антитръстовия закон, след предварително разследване на бизнес практиките на базираната в Калифорния компания.

Китай прекратява разследването срещу Google, насочва вниманието си към Nvidia

Двете държави си разменят удари през последните шест месеца, след като американският президент Доналд Тръмп наложи тежки мита върху китайския внос, преди да ги намали до 30%, и заплаши да блокира популярното приложение TikTok. Пекин отговори с 10-процентно обмитяване на американския износ и антитръстови проверки срещу компании като Google на Alphabet – показател за засилен регулаторен натиск върху американски фирми.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени