Издателят на Rolling Stone съди Google за използване на изкуствен интелект

Американската издателска компания Penske Media, която издава известни списания като Rolling Stone и The Hollywood Reporter, заведе дело срещу Google. Издателят обвинява интернет гиганта, че използва изкуствен интелект, за да предоставя част от съдържанието на статии в списания в горната част на резултатите от търсенето в интернет. По този начин Penske Media смята, че Google незаконно използва съдържанието на списанията и намалява трафика им.

Както отбелязва The Wall Street Journal, Penske Media се превърна в „първата голяма издателска компания, която се изправя срещу Google заради нарастващото използване на изкуствен интелект“, което според много издатели вреди на бизнеса им.

Penske заведе дело за антитръстово нарушение във федералния окръжен съд на окръг Колумбия.

В същия съд Google преди това беше признат за виновен в нарушаване на антитръстовите закони при дейността си на пазара за търсене в интернет. Google отрече обвиненията.

Google

„Нашият инструмент AI Overviews помага на хората да получават по-смислени резултати от търсенето“, казва говорителят на Google Хосе Кастанеда. „Всеки ден Google изпраща милиарди хора към сайтове в мрежата, а нашите AI Overviews помагат за насочване на трафика към по-подходящи сайтове. Ще се защитим от тези неоснователни обвинения.“

Penske Media Corporationе e компания за масмедии, издателски и информационни услуги,

базирана в Лос Анджелис и Ню Йорк. Тя публикува повече от 20 дигитални и печатни марки, включително Variety, Rolling Stone, Women’s Wear Daily, Deadline Hollywood, Billboard, The Hollywood Reporter, Boy Genius Report, Robb Report, Artforum, ARTNews и други. Председател и главен изпълнителен директор на PMC от основаването ѝ е Джей Пенске.

В допълнение към медийните издания, Penske Media Corporation притежава фестивала Life Is Beautiful Music & Art Festival и е 50% акционер в South by Southwest. Тя е и собственик на Dick Clark Productions, която включва наградите „Златен глобус“, „Американски музикални награди“, „Streamy Awards“, „Наградите на Академията за кънтри музика“ и „Billboard Music Awards“.