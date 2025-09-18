Какво се случва с кръвното ви налягане, когато пиете вода

Високото кръвно налягане или хипертония възниква, когато силата, с която кръвта ви натиска стените на артериите и вените, е по-висока от нормалното. Освен медикаменти и промени в начина на живот, достатъчният прием на вода може да помогне за контрол на кръвното налягане.

Може ли пиенето на вода да понижи кръвното налягане?

Пиенето на вода може да помогне за понижаване на кръвното налягане – особено ако сте дехидратирани. Изследвания от 2022 г. показват, че хората с хипертония често са по-малко хидратирани.

Когато тялото ви е дехидратирано, обемът на кръвта (която е основно вода) намалява. Това може да доведе до дисбаланс на електролитите и повишена концентрация на натрий и други минерали. Високите нива на натрий стимулират отделянето на хормон, наречен вазопресин, който кара кръвоносните съдове да се свиват и по този начин повишава кръвното налягане.

Пиенето на достатъчно вода може да ограничи тези ефекти.

Колко вода е нужна за оптимално кръвно налягане?

Общата препоръка е 6–8 чаши вода на ден (около 2 литра). Но нуждите ви зависят от фактори като:

възраст

пол

тегло

климат

физическа активност

бременност или кърмене

Важно е да се намери баланс – както дехидратацията, така и прекомерната хидратация могат да бъдат проблем.

Прекомерен прием на течности и високо кръвно налягане

В някои случаи кръвното налягане се повишава поради прекомерно количество течности в организма – състояние, известно като хиперволемия. Това увеличава обема на кръвта и натоварва стените на съдовете.

Причини могат да бъдат:

цироза (чернодробни увреждания)

бъбречни заболявания

сърдечна недостатъчност

прекомерен прием на сол

Други напитки, полезни за кръвното налягане

Сок от цвекло – съдържащите се нитрати разширяват съдовете и понижават налягането.

– съдържащите се нитрати разширяват съдовете и понижават налягането. Доматен сок (без сол) – подобрява кръвното налягане и холестерола LDL.

– подобрява кръвното налягане и холестерола LDL. Сок от нар – богат на антиоксиданти, помага за понижаване на кръвното налягане.

– богат на антиоксиданти, помага за понижаване на кръвното налягане. Сок от червена боровинка – редовният прием може да понижи кръвното налягане при хора с наднормено тегло.

– редовният прием може да понижи кръвното налягане при хора с наднормено тегло. Зелен или черен чай – зеленият е по-ефективен, но и двата имат благоприятен ефект при редовна консумация.

– зеленият е по-ефективен, но и двата имат благоприятен ефект при редовна консумация. Вода с електролити – магнезият, калцият и калият подпомагат нормалната функция на кръвоносните съдове.

Съвети за контрол на кръвното налягане

Хидратацията е само част от цялостната грижа за сърцето. Ето какво още може да помогне:

Намалете солта и увеличете калия в храната (напр. чрез DASH диета ).

). Избягвайте тютюнопушенето.

Правете поне 150 минути умерени упражнения седмично.

Спете по 7–9 часа на нощ.

Ограничете алкохола.

Поддържайте здравословно тегло.

Управлявайте стреса чрез медитация, спорт или релаксиращи дейности.

Достатъчният прием на вода (около 8 чаши дневно) може да подпомогне нормалното кръвно налягане, като предпазва от дехидратация и свързаните с нея повишения на налягането. Самостоятелно пиенето на вода не е лечение на хипертония, но е важна част от комплексния подход за здраво сърце.

