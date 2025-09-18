Митничари на „Капитан Андреево“ иззеха недекларирани 100 000 евро

На “Капитан Андреево” митничари задържаха недекларирани близо 100 000 евро при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната, съобщават от Агенция “Митници”.

Случаят е от 16 септември (вторник), когато на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Водачът е турски гражданин, като декларира, че превозва стока от Нидерландия през България за Турция. След извършен анализ на риска митническите служители решават, че превозното средство трябва да премине през проверка.

По време на нея откриват пакети с еврови банкноти, укрити в шофьорската кабина във фабрична кухина. Установеното количество пари е на стойност от 99 970 евро (195 524 лева).

От Районна прокуратура-Хасково съобщиха, че 30-годишният турчин с инициали Д. К. e привлечен като обвиняем и срещу него е образувано досъдебно производство.

От Агенция “Митници” отбелязват, че от началото на 2025 г. на “Капитан Андреево” е била иззета недекларирана валута за близо 10 000 000 лева или над 5 млн. евро.