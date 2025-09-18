Комбинацията от зелен чай и витамин B3 показва обещаващи резултати за подобряване на мозъчното здраве

Ново изследване върху животни предполага, че комбинацията от антиоксиданта епигалокатехин галат (EGCG) от зеления чай и никотинамид (форма на витамин B3) може да подмлади застаряващи мозъчни клетки и да подпомогне разграждането на протеинови плаки, свързани с Алцхаймер.

Проучването, публикувано в списание GeroScience, установява, че тази комбинация възстановява нивата на гуанозин трифосфат (GTP) – съединение, което осигурява енергия на клетките. GTP естествено намалява с възрастта, а ниските му нива са свързани с болестта на Алцхаймер.

Само 24 часа след прилагането на терапията, нивата на GTP в мозъчните клетки на мишките се изравнили с тези на по-млади клетки. Това помогнало да се намали оксидативният стрес и да се премахнат вредни струпвания на амилоидни протеини.

Въпреки тези обещаващи резултати, експертите подчертават, че е твърде рано да се препоръчва прием на добавки със зелен чай и витамин B3 за мозъчно здраве.

Защо добавките с EGCG и B3 няма да подействат?

Приемът на EGCG и витамин B3 под формата на таблетки вероятно няма да подобри когнитивните функции или да лекува Алцхаймер.

Авторът на изследването, проф. Грегъри Дж. Брюър от Калифорнийския университет в Ървайн, обяснява, че витамин B3 се разгражда от чревните бактерии, преди да достигне мозъка. Учените проучват алтернативни методи за доставяне – например трансдермален пластир, назален спрей или сублингвална форма.

А какво ще кажете за пиенето на зелен чай?

Изследвания показват, че зеленият чай може да подобри паметта, да намали тревожността, да понижи кръвното налягане и да предпази от деменция благодарение на своите антиоксидантни, противовъзпалителни и невропротективни свойства.

Наблюдателно проучване с 8,766 участници без деменция показва връзка между редовната консумация на зелен чай и по-малко увреждания на бялото мозъчно вещество, свързани с когнитивен спад. Кафето не показало същия ефект.

Все пак проф. Брюър уточнява, че само зеленият чай не е достатъчен – необходима е комбинация със никотинамид, за да се осигурят и енергията, и защитата за мозъчните клетки.

Проучванията свързват диетичния витамин B3 с по-добри когнитивни функции. Вместо да се разчита на един витамин, диетолози препоръчват цялостни хранителни режими, които понижават риска от Алцхаймер.

Пример е диетата MIND, създадена специално за тази цел. Тя включва зелени листни зеленчуци, плодове (особено горски), пълнозърнести храни, ядки, семена, бобови растения, риба, птиче месо и зехтин – всички те са добри източници на витамин B3 и други полезни вещества.

