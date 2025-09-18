РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Оставиха прокурорския син с 50-те кг марихуана в ареста

николай маджаров

Съдът във Варна взе мярка „задържане под стража“ за Николай Маджаров (31 г.), хванат с 50 кг марихуана в бургаското село Драка. Както е известно, Николай е син на прокурора от Бургаската апелативна прокуратура Валентина Маджарова.

На 18 септември съдът във Варна разгледа искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение на Николай Маджаров. Той е обвинен в държане на значителни количества наркотични вещества. При претърсването са иззети 45 625,06 г зелена маса и 7655,10 г тревиста маса. Точните количества ще бъдат уточнени след назначената експертиза, но според прокуратурата те са „съществени“.

Прокуратурата настоя за постоянен арест, а защитата поиска по-лека мярка – домашен арест, парична гаранция или подписка. „Съжалявам за извършеното деяние. Съдействал съм напълно на органите на реда. Моля съдът да не уважава искането за най-тежката мярка“, заяви самият Маджаров. Защитата му обяви, че той още в момента на задържането си е направил пълни самопризнания. „От самото начало той съдействал на органите на МВР и показал всичко, свързано с престъпната му дейност“, мотивира искането си за по-лека мярка адвокат Юлиан Георгиев.

Маджаров има криминално досие – задържан е през 2013 г., през 2015 г. оказал съпротива на полицейски орган, а през 2018 г. е участвал в грабеж. Отнемано му е и свидетелство за управление на МПС заради отказ от проверка за наркотици, но въпреки това продължил да шофира.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени