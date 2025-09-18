РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

В социалното министерство представиха мобилно приложение, с което децата да подават сигнали за насилие

насилие

През 2024 са постъпили 6640 сигнала в Държавната агенция за закрила на детето за посегателства под различна форма, съобщи социалният министър Борислав Гуцанов, представяйки на пресконференция мобилното приложение Cyberkidz Patrol.

То е за подаване на сигнали, в случаите в които някой стане свидетел или жертва на насилие. Представянето му бе част от Националната кампания срещу насилието над и между деца „Бъди смел, бъди добър!“, съобщават от ведомството.

Нещата, които се правят от Агенцията, са много важни. Опитваме се заедно да вземем мерки срещу насилието. Започнахме кампании срещу вейповете и дизайнерската дрога. От нас зависи да се справим с тези съвременни заплахи”, обяви Гуцанов.

Мобилното приложение Cyberkidz Patrol ще е достъпно за сваляне напълно безплатно в началото на месец октомври. Чрез него децата ще могат много лесно да подадат сигнали – единствената информация, която ще се изисква от тях, е телефонен номер, посочват от министерството, като при нужда от Агенцията за ще проверява и ще се сезират други институции. Приложението е разработено от Държавната агенция за закрила на детето и Министерството на електронното управление.

Председателят на Агенцията – Теодора Иванова – обясни, че стартират кампанията заради ежедневните публикации за насилие над деца. Чрез мобилното приложение, чрез този иновативен начин, се надяват да достигнат по-лесно до подрастващите.

Омбудсманът Велислава Делчева, която бе също на представянето на мобилното приложение, отбеляза доброто си сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика и по-специално с министър Борислав Гуцанов. Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България, подчерта и важността на сътрудничеството между организацията и държавните институции.

На събитието присъстваха още заместник-министърът на здравеопазването Добромира Карева, и. д. председател на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев, председателят на Съвета за електронни медии д-р Симона Велева, както и представители на Съвета на децата. Европейската шампионка по спортна гимнастика Валентина Георгиева също подкрепи инициативата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени