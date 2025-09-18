В социалното министерство представиха мобилно приложение, с което децата да подават сигнали за насилие

През 2024 са постъпили 6640 сигнала в Държавната агенция за закрила на детето за посегателства под различна форма, съобщи социалният министър Борислав Гуцанов, представяйки на пресконференция мобилното приложение Cyberkidz Patrol.

То е за подаване на сигнали, в случаите в които някой стане свидетел или жертва на насилие. Представянето му бе част от Националната кампания срещу насилието над и между деца „Бъди смел, бъди добър!“, съобщават от ведомството.

„Нещата, които се правят от Агенцията, са много важни. Опитваме се заедно да вземем мерки срещу насилието. Започнахме кампании срещу вейповете и дизайнерската дрога. От нас зависи да се справим с тези съвременни заплахи”, обяви Гуцанов.

Мобилното приложение Cyberkidz Patrol ще е достъпно за сваляне напълно безплатно в началото на месец октомври. Чрез него децата ще могат много лесно да подадат сигнали – единствената информация, която ще се изисква от тях, е телефонен номер, посочват от министерството, като при нужда от Агенцията за ще проверява и ще се сезират други институции. Приложението е разработено от Държавната агенция за закрила на детето и Министерството на електронното управление.

Председателят на Агенцията – Теодора Иванова – обясни, че стартират кампанията заради ежедневните публикации за насилие над деца. Чрез мобилното приложение, чрез този иновативен начин, се надяват да достигнат по-лесно до подрастващите.

Омбудсманът Велислава Делчева, която бе също на представянето на мобилното приложение, отбеляза доброто си сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика и по-специално с министър Борислав Гуцанов. Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България, подчерта и важността на сътрудничеството между организацията и държавните институции.

На събитието присъстваха още заместник-министърът на здравеопазването Добромира Карева, и. д. председател на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев, председателят на Съвета за електронни медии д-р Симона Велева, както и представители на Съвета на децата. Европейската шампионка по спортна гимнастика Валентина Георгиева също подкрепи инициативата.