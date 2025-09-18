РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Преките инвестиции за януари-юли са в размер на 1.14 млрд. евро

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в страната за януари – юли, отчетен съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 1.14 млрд. евро (1% от БВП*), като е по-малък с 46.6 млн. евро спрямо този за януари – юли миналата година. Тогава е отчетен положителен поток от 1.19 млрд. евро и е 1.1% от БВП на страната. Това съобщават от Българската народна банка.

Само през юли потокът е положителен в размер на 261.3 млн. евро при положителен поток от 248.7 млн. евро за юли миналата година.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 231.6 млн. евро за януари – юли. Той е по-голям със 151.6 млн. евро от този за януари – юли миналата година, който е положителен в размер на 80 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен

в размер на 11.5 млн. евро при отрицателен нетен поток от 2.5 млн. евро за януари – юли година по-рано.

По предварителни данни, статията „Реинвестиране на печалба“ (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 1.99 млрд. евро при положителна стойност от 1.58 млрд. евро за януари – юли 2024 година.

Нетният поток по подстатия „Дългови инструменти“ (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и възлиза на 1.08 млрд. евро при отрицателна стойност от 467.1 млн. евро за януари – юли миналата година.

По предварителни данни

нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – юли възлиза на 263.9 млн. евро

(0.2% от БВП) при 672.7 млн. евро (0.6% от БВП) за същия период на миналата година.

Само през юли нетният поток е положителен и възлиза на 66.4 млн. евро при положителна стойност от 45.9 млн. евро за юли 2024 година.

* При БВП в размер на 112.28 млрд. евро за 2025 г. (прогноза на БНБ) и 103.72 млрд. евро за 2024 г. (данни на НСИ от 7 март 2025 г.).

