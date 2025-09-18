Германският канцлер Фридрих Мерц в Мадрид на фона на различия в позициите по отношение на Израел

Германският канцлер Фридрих Мерц ще посети днес испанската столица Мадрид за среща с министър-председателя Педро Санчес, предаде БТА. На срещата ще бъдат дискутирани сътрудничеството между двете страни, европейските политически въпроси, както и различията между позициите на двете държави относно Израел.

Вчера Мерц осъди „критиките към Израел“, които служат като претекст за антисемитизъм. На събитие по случай 75-ата годишнина на Централния съвет на евреите в Берлин, той заяви, че ангажиментът на Германия към сигурността на Израел е „неотменна част“ от основите на страната. Той също така изрази шок от засилващия се антисемитизъм в Германия след атаката на „Хамас“ на 7 октомври 2023 година.

Досега единствената мярка на Германия срещу Израел е ограничението за германския износ на оръжия.

Испания заема напълно противоположна позиция. През 2024 г. тя стана първата държава членка на Европейския съюз, която се присъедини като страна по делото за извършването на геноцид в ивицата Газа, заведено от Република Южна Африка срещу Израел в Международния съд на ООН. В началото на този септември Санчес обяви пълно оръжейно ембарго и забрана за пътуване „за всички лица, пряко замесени в геноцида, нарушенията на правата на човека и военните престъпления в Газа“.

От гледна точка на Европейската комисия, Израел нарушава правата на човека и международното хуманитарно право с военната си офанзива и произтичащата от нея хуманитарна катастрофа, но германският канцлер все още не е взел позиция по предложенията на Урсула фон дер Лайен за наказателни мерки срещу екстремистките израелски министри и заселници.