Районната прокуратура-Кюстендил разследва 52-годишен мъж за блудство с мамолетна

Районната прокуратура-Кюстендил разследва 52-годишния М. А. за блудство с малолетна, съобщават от пресцентъра на държавното обвинение.

Ако бъде признат за виновен, предвиденото наказание е “лишаване от свобода” от 1 до 6 години. Случаят е от 12 септември, когато 52-годишният М. А. извършил блудствени действия спрямо малолетно 12-годишно момиче. Вече са събрани доказателства, които сочат, че М. А. е извършил престъплението.

С постановление на прокурор той е привлечен в качеството на обвиняем и е
задържан за срок до 72 часа. Утре, 19 септември, в съда ще бъде внесено искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ срещу обвиняемия.

