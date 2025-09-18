РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Meta Connect 2025: шестте най-големи анонса

Meta Connect 2025: шестте най-големи анонса

Meta показа новите си AI очила и още куп изненади.

Meta представи най-новите си разработки в областта на носимите технологии, виртуалната и добавената реалност по време на годишната си конференция Connect. Освен дългоочакваните обновени смарт очила Ray-Ban, компанията показа и други впечатляващи новости.

Смарт очила с дисплей – премиера

meta ray ban display meta ai 1

Месеци наред се носеха слухове, че Meta ще пусне очила с вграден дисплей – и вече са факт. Новите Meta Ray-Ban Display имат цветен високорезолюционен екран в дясното стъкло, чрез който потребителите могат да четат съобщения, водят видеоразговори, виждат навигация или надписи в реално време и да преглеждат снимки от вградената 12MP камера.

Очилата се управляват с гривна чрез жестове. Батерията издържа до 6 часа при смесено ползване или до 30 часа с калъф за зареждане.

  • Цена: от 799 долара
  • В продажба от 30 септември в САЩ (Best Buy, LensCrafters и Ray-Ban).

Ново поколение Ray-Ban Meta с по-дълъг живот на батерията

ray ban meta headliner gen 2 shiny black transitions® graphite green lenses

Meta пуска втора генерация на популярните си очила с 8-часова батерия (почти двойно повече от предходния модел). Те поддържат 12MP ултраширока камера, запис на 3K видео със 60 кадъра в секунда и идват с калъф за зареждане за допълнителни 48 часа.

Добавена е и функция „фокус върху разговора“, която усилва гласа на събеседника в шумна среда.

  • Цена: от 379 долара
  • Налични в стиловете Wayfarer, Skyler и Headliner.

AI очила за спорт с интеграции с Garmin и Strava

oakley meta vanguard black with prizm road lens1

В партньорство с Oakley, Meta представи Oakley Meta Vanguard – очила за високоинтензивни спортове с водо- и прахоустойчивост IP67. Те се свързват с Garmin и Strava и позволяват на потребителя да пита Meta AI за тренировъчни данни.

Имат 12MP камера с 122° зрителен ъгъл, поддържат 3K видео, режими като slow-motion и hyperlapse, подобрени високоговорители и батерия до 9 часа.

  • Цена: 499 долара
  • Официален старт: 21 октомври (предварителни поръчки вече се приемат).

Quest слушалките вече въвеждат реалния свят във VR

Новата функция Hyperscape позволява на потребителите на Quest 3 и 3S да сканират заобикалящата ги среда и да я превръщат във виртуално пространство. Вече е налична бета версия чрез приложението Hyperscape Capture.

Ново развлекателно хъб-пространство за Quest

horizontv home screen

Meta добавя Horizon TV в Quest слушалките – ново средище за стрийминг приложения като Prime Video, Peacock, Twitch и YouTube. В платформата идват и Disney+ с ESPN и Hulu.

Поддържа се Dolby Atmos, а по-късно тази година ще бъде добавен и Dolby Vision. Част от филмите (например M3GAN и The Black Phone) ще имат ексклузивни „иммерсивни ефекти“, достъпни само във VR.

По-мощен енджин за метавселената

Meta обновява Horizon Engine, който вече предлага по-добра графика, по-бърза производителност и по-големи виртуални светове. Компанията ще интегрира и AI асистент в Horizon Studio, който ще комбинира съществуващите AI инструменти за по-лесно създаване на виртуални среди.

Четете още: Meta сключва сделка за облачни услуги с Google за над 10 милиарда долара

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени