Meta Connect 2025: шестте най-големи анонса

Meta показа новите си AI очила и още куп изненади.



Meta представи най-новите си разработки в областта на носимите технологии, виртуалната и добавената реалност по време на годишната си конференция Connect. Освен дългоочакваните обновени смарт очила Ray-Ban, компанията показа и други впечатляващи новости.

Смарт очила с дисплей – премиера

Месеци наред се носеха слухове, че Meta ще пусне очила с вграден дисплей – и вече са факт. Новите Meta Ray-Ban Display имат цветен високорезолюционен екран в дясното стъкло, чрез който потребителите могат да четат съобщения, водят видеоразговори, виждат навигация или надписи в реално време и да преглеждат снимки от вградената 12MP камера.

Очилата се управляват с гривна чрез жестове. Батерията издържа до 6 часа при смесено ползване или до 30 часа с калъф за зареждане.

Цена: от 799 долара

В продажба от 30 септември в САЩ (Best Buy, LensCrafters и Ray-Ban).

Ново поколение Ray-Ban Meta с по-дълъг живот на батерията

Meta пуска втора генерация на популярните си очила с 8-часова батерия (почти двойно повече от предходния модел). Те поддържат 12MP ултраширока камера, запис на 3K видео със 60 кадъра в секунда и идват с калъф за зареждане за допълнителни 48 часа.

Добавена е и функция „фокус върху разговора“, която усилва гласа на събеседника в шумна среда.

Цена: от 379 долара

Налични в стиловете Wayfarer, Skyler и Headliner.

AI очила за спорт с интеграции с Garmin и Strava

В партньорство с Oakley, Meta представи Oakley Meta Vanguard – очила за високоинтензивни спортове с водо- и прахоустойчивост IP67. Те се свързват с Garmin и Strava и позволяват на потребителя да пита Meta AI за тренировъчни данни.

Имат 12MP камера с 122° зрителен ъгъл, поддържат 3K видео, режими като slow-motion и hyperlapse, подобрени високоговорители и батерия до 9 часа.

Цена: 499 долара

Официален старт: 21 октомври (предварителни поръчки вече се приемат).

Quest слушалките вече въвеждат реалния свят във VR

Новата функция Hyperscape позволява на потребителите на Quest 3 и 3S да сканират заобикалящата ги среда и да я превръщат във виртуално пространство. Вече е налична бета версия чрез приложението Hyperscape Capture.

Ново развлекателно хъб-пространство за Quest

Meta добавя Horizon TV в Quest слушалките – ново средище за стрийминг приложения като Prime Video, Peacock, Twitch и YouTube. В платформата идват и Disney+ с ESPN и Hulu.

Поддържа се Dolby Atmos, а по-късно тази година ще бъде добавен и Dolby Vision. Част от филмите (например M3GAN и The Black Phone) ще имат ексклузивни „иммерсивни ефекти“, достъпни само във VR.

По-мощен енджин за метавселената

Meta обновява Horizon Engine, който вече предлага по-добра графика, по-бърза производителност и по-големи виртуални светове. Компанията ще интегрира и AI асистент в Horizon Studio, който ще комбинира съществуващите AI инструменти за по-лесно създаване на виртуални среди.

