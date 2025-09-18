От „УниКредит Булбанк“ предупреждават за повишен риск от измами

От „УниКредит Булбанк“ предупреждават за повишен риск от попадане в ситуации, свързани с:

Бърза и лесна печалба чрез потребителско кредитиране;

Предлагане на комисионни за теглене на кредит на Ваше име;

Трети лица, насочващи Ви да посетите няколко банки или финансови институции в рамките на кратък период (обикновено един ден);

Трети лица, предлагащи изплащане на кредита Ви от тяхна страна в кратки срокове, срещу получаване на комисионна за извършената „услуга“;

Обвързаност на Ваши познати с трети лица, използване на доводи за лична услуга, чрез теглене на потребителски кредит;

Неспазване на всички предварително уговорени условия от страна на третите лица.

Резултатите от попадането в подобни ситуации биха могли да доведат до:

Натрупване на висока кредитна задлъжнялост – може да изтеглите кредити на Ваше име, които не са за Вас и да нямате възможност да изплащате;

Изпадане в просрочия по потребителски кредити, които Вие сте изтеглили осъзнато на Ваше име;

Задължение за изплащане на експозиции, за които Ви е обещано, че ще бъдат погасявани в кратки срокове.

Банките и финансовите институции, предлагащи потребителско кредитиране, сключват договор лично с всеки клиент, а не с третите лица. „Не се подвеждайте по предложения, свързани с бърза печалба чрез получаване на комисионна за теглене на кредит на Ваше име от една или няколко банки за кратък период. Бъдете внимателни при наличие на ситуации, в които рискувате да натрупате задължения, които са от средства, предоставени от Ваша страна към трети страни, дори и с лични подбуди“, предупреждават от „УниКредит Булбанк“.

Допълнителни препоръки и съвети за превенция от измами могат да се намерят и на сайта на банката.