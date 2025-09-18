ПП-ДБ призова Пеевски да се откаже от охраната си

„Днес видяхме изключително грозна сцена. Видяхме как за един разрешен протест, с коли, паркирани на паркинга на парламента, вие всички дойдохте спокойно (бел. ред. – журналистите), беше отцепен половината център на София„. Това заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в кулоарите на парламента относно блокадата на депутати от партията, които от ранни зори препречиха пътя към служебния паркинг на Народното събрание.

Демонстрацията доведе до словесен сблъсък между Василев и водача на „Ново начало“ Делян Пеевски, на който му се наложи да ходи пеш, за да стигне до работното си място. Придружен от съпартийците си и куп охрани, видимо гневен, Пеевски се закани: „Аз ще правя държава с главно „Д“ и вие сте приключили!“.

Според Василев, полицейската блокада не е била заради автомобилите, а „заради Пеевски, който се страхува„, да се движи пеша в центъра на София. Бившият финансов министър подчерта, че такава охрана не е имало за премиера, президента или за председателката на парламента. „Това означава, че един човек се е самозабравил и държавата му принадлежи“, заяви лидерът на „Продължаваме промяната“.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов изказа съболезнования към семейството на починалия полицай и предупреди, че трагедията не бива да се политизира, както според него прави „Ново начало“. „Пеевски е длъжен да си спази обещанието, че не му трябва охрана. Той трябва да слезе от НСО, може да стане много лесно като променим закона. Има тексове, които може да отпаднат“, каза той.