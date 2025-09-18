РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Управляващите оставиха служителите на Румен Радев без коли от НСО

нсо

Няколко часа преди гласуването на петия вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков, при който ключова е подкрепата на Делян Пеевски, управляващите от ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ“ стартираха исканата от „Ново начало“ реформа в НСО. Законопроектът, състоящ се от един ред, предвижда да отпадне възможността службата да осигурява транспорт за администрацията на президента.

Законопроектът бе приет на първо четене със 116 гласа „за“, 64 „против“, както и един „въздържал се“. По искане на Хамид Хамид от партията на Пеевски сроковете за предложения бяха съкратени максимално – на три дни, до 18.00 часа във вторник, 23 септември.

Повод за промяната стана посещение на президента Румен Радев във Варна през август, когато според Калин Стоянов („Ново начало“) той пристигнал с кортеж от седем автомобила. Стоянов заяви, че държавният глава ползвал НСО като „таксиметрова фирма“ и внесе поправката в закона.

В мотивите към законопроекта депутатът от партията на Пеевски посочва, че сега служители на президентската администрация се приравняват по привилегии с членове на правителството, ръководството на парламента и т.н., а този текст е „абсолютно ненужен“.

В началото на седмицата Радев заяви, че ако администрацията му бъде лишена от транспортните услуги на НСО, ще поиска служебни автомобили с шофьори. Той подчерта, че всяко министерство и дори регионални дирекции разполагат със служебни коли, докато президентството е единствената институция без такива, и настоя, че ако НСО не поема тази функция, трябва да се осигури бюджет и автопарк.

Дебатите

Опозицията остро се противопостави на предложените промени. Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че „Ново начало“ цели да уязви президента. Юлиана Матеева от „Величие“ пък подчерта, че Радев е с най-висок обществен рейтинг, което дразни партията на Пеевски, а колежката ѝ Красимира Катинчарова обвини управляващите, че са загубили всякаква мярка.

Ивайло Мирчев от „Продължаваме промяната-Демократична България“ посочи, че обединението ще предложи отпадане на охраната на Пеевски, като оспори основанията за нея. Това предизвика остър спор със Станислав Анастасов от „Ново начало“, който обвини обединението и „Възраждане“, че защитават държавния глава. Мирчев отвърна, че именно Пеевски е уплашен, защото се движи с десетки охранители. Последва дълга разправия за броя на служебните шофьори, като данните варираха между 70 и над 100.

Николай Радулов от „Морал, единство, чест“ добави, че Пеевски демонстративно се движи с прекомерна охрана и го призова, ако работи за народа, да не се страхува от него.

