Здравният министър по повод смъртта на полицая: Да се спекулира с човешкия живот е недопустимо

„Да се спекулира с човешкия живот е недопустимо. Всяка трагедия изисква уважение към паметта на починалия и към неговите близки, а не разпространение на неверни твърдения“, заяви здравният министър Силви Кирилов след трагедията с младши инспектор Ивайло Чавдаров Попов.

Още в ранните часове на деня министър Кирилов провел разговори и се запознал с всички подробности по случая. По доклад на Центъра за спешна медицинска помощ – София, линейката е пристигнала на място в рамките на 5 минути след получаване на сигнала.

От болница „Н. И. Пирогов“ информират, че при пациента са установени тежки сърдечни проблеми и въпреки усилията на медицинските екипи не е било възможно той да бъде спасен. От лечебното заведение заявиха още, че полицаят постъпил в противошокова зала в състояние на сърдечен арест и клинична смърт.

Позицията на здравното министерство бе разпространена, след като в парламента се чуха различни мнения – според едни линейката пристигнала със закъснение, тъй като София била блокирана заради протеста на „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“. Според други – тя пристигнала навреме, но нямала нужното оборудване.

От Министерството на здравеопазването изказват най-искрени съболезнования на семейството и колегите на починалия служител на МВР.