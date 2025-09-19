Американският фонд Apollo иска да стане собственик на „Атлетико“ – Мадрид

Един от най-известните футболни клубове в Испания – „Атлетико“ – Мадрид, може скоро да смени собственика си. Големият американски инвестиционен фонд Apollo е в напреднали преговори за придобиване на контролния пакет акции на отбора. Точните финансови подробности за сделката не са разкрити, но различни източници съобщават, че тя ще бъде осъществена въз основа на оценка на клуба в диапазона от 2.5 милиарда до 3 милиарда евро.

„Атлетико“ – Мадрид може скоро да попадне под контрола на американския фонд за частни капиталови инвестиции Apollo, който управлява активи на стойност 800 милиарда долара (681 милиарда евро). Заслужава да се отбележи, че „Атлетико“ е единственият отбор от над две десетилетия, който е разчупил дуопола между „Реал“ – Мадрид и „Барселона“. „Дюшекчиите“ (Los Colchoneros) (гербът на клуба, който се готви да бъде придобит от Съединените щати, е с червени и бели райета и звезди) спечелиха испанското първенство през 2014 и 2021 година. Клубът има и девет други шампионски титли, но всички те са скорошни – най-скорошната датира от 1996 година.

Според Ройтерс, позовавайки се на няколко информирани източника,

преговорите между американците и настоящите собственици на „Атлетико“ са достигнали много напреднал етап.

Един от тях заяви, че настоящите контролиращи акционери на клуба – неговият изпълнителен директор Мигел Анхел Хил Марин и президентът на клуба Енрике Сересо, както и Ares Management (които колективно притежават 70% от акциите на клуба) – са се съгласили по принцип със сделката. Финансовите подробности все още не са разкрити. Въпреки това, още през юли, когато интересът на Apollo към инвестиране в испанския футбол за първи път се появи (първоначално инвестиционната компания искаше да участва само в проект за развитие на стойност 800 милиона евро, който „Атлетико“ предприемаше близо до стадион „Метрополитано“, но по-късно изрази интерес към самия клуб), испанското издание Expansion твърди, че сделката ще се основава на оценка от 2.5 милиарда евро за клуба. Ройтерс също цитира оценка от 3 милиарда евро по това време. Съобщава се също, че прехвърлянето на контрола над отбора на новите собственици ще бъде постепенно, като акциите ще се купуват на части, като постепенно ще се натрупат до контролен дял.

От 2011 г. треьор на отбора е Сиего Симеоне.

Това не е първият път, когато Apollo се опитва да придобие значителен спортен актив,

вероятно с очакването за последваща препродажба на по-висока цена. Преди това компанията се опита да купи дял в един от най-известните английски клубове – „Манчестър Юнайтед“. След като не успя да постигне успех на силно търсения английски футболен пазар, компанията насочи фокуса си към Испания. Разбира се, най-интересният вариант тук би бил да се придобият дялове в „Реал“ – Мадрид или „Барселона“, но двата испански гиганта са сред най-невъзможните за придобиване. И двата отбора са обединения на десетки хиляди фенове, които плащат членски внос, в замяна на приоритетни права, например, за сезонни билети и гласуване на президентските избори на клуба. С „Атлетико“ нещата са по-прости в това отношение. Клубът обаче трудно може да се нарече наистина печеливш проект. През сезон 2023/2024 (по-скорошни данни все още няма) мадридският клуб отбеляза 10% увеличение на приходите, достигайки 395 милиона евро. Разходите обаче също се увеличиха, което доведе до печалба преди данъци от само 1 милион евро.

Ако сделката се осъществи, въз основа на горните оценки,

„Атлетико“ ще се издигне значително в неофициалната класация на най-ценните футболни клубове в света.

Тази пролет Forbes класира трите дузини отбора в света по прогнозна стойност. „Реал“ – Мадрид, разбира се, се класира на първо място, въпреки че не е наличен за покупка, с 5.75 милиарда евро. „Манчестър Юнайтед“ се класира на второ място с 5.62 милиарда евро, а „Барселона“, отново недостъпна за продажба, се класира на трето място с 4.81 милиарда евро. „Атлетико“ – Мадрид също попадна в списъка, заемайки 13-то място с оценка от 1.44 милиарда евро. С оценка от 3 милиарда евро, той би се изкачил директно на осмо място. Отвъд челната тройка, само „Ливърпул“ (4.6 милиарда евро), „Манчестър Сити“ (4.4 милиарда евро), „Байерн“ – Мюнхен (4.3 милиарда евро) и ПСЖ (3.9 милиарда евро) биха останали над тях.

Любопитно

През сезон 1995/1996 в състава на „Атлетико“ – Мадрид играе Любослав Пенев като клубът става шампион и печели Купата на краля. Пенев е най-добрият реализатор на отбора, вкарвайки 22 гола в 44 мача. Също така в „Атлетико“ през сезон 2006/2007 игра и Мартин Петров.