Тръмп обяви среща със Си Дзинпин на срещата на върха на АТИС

си дзинпин тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че по време на разговора си с китайския президент Си Дзинпин се е съгласил да се срещне с него на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Събитията ще се проведат на 31 октомври и 1 ноември в Южна Корея.

„Съгласих се с президента Си, че трябва да се срещнем на срещата на върха на АТИС“, написа Тръмп в Truth Social. „И че ще пътувам до Китай в началото на следващата година, а президентът Си ще дойде в Съединените щати, когато му е удобно.“

Президентът на САЩ добави, че „с нетърпение очаква срещата на корейската среща на върха“.

В съобщението президентът на САЩ отбеляза също, че телефонният разговор с китайския президент днес е преминал много добре и е бил продуктивен. Според него споразумението за TikTok, конфликтът между Русия и Украйна, международният трафик на наркотици и двустранната търговия са били сред обсъжданите теми.

По време на разговора китайският лидер е призовал двете страни да ценят мира,

да помнят историята и да изградят проспериращо бъдеще. Това съобщи Централната китайска телевизия.

В репортажа на държавната телевизия се посочва, че разговорът е бил положителен и конструктивен и че са били обсъдени двустранните отношения.

Това е първият разговор между Доналд Тръмп и Си Дзинпин от три месеца.

Ройтерс съобщава, че основната тема на разговора може да е била сделката с TikTok.

Американските власти заплашиха да блокират TikTok, освен ако китайската компания ByteDance не продаде американското подразделение на платформата. На 16 септември Доналд Тръмп обяви, че е отложил решението си за 16 декември.

