Мария Антоанета: стил, скандали и трагедия

Някога най-презряната жена в Европа, Мария Антоанета е заклеймявана като лекомислена развратница, заговорничка и безразсъден прахосник – и накрая е публично екзекутирана. Сега голяма изложба поставя под въпрос някои от митовете около нея.

„Всички очи ще бъдат върху теб“, предупреждава Мария Терезия, императрица на Австрия, през април 1770 г., когато 14-годишната ерцхерцогиня Мария Антония се готви да се омъжи за бъдещия крал Луи XVI на Франция във Версай. Но вниманието, на което е подложена Мария Антоанета – както по-късно е наричана – е далеч по-жестоко от очакваното. Тя е очернена като развратница, заговорничка и прахосник, чийто разточителен начин на живот разорява страната – обвинения, които ускоряват Френската революция и довеждат до рядко и шокиращо зрелище: публичната екзекуция на кралица.

Нашето очарование от Мария Антоанета никога не е намалявало, но все по-често нейната история се поставя под въпрос. Заслужавала ли е да бъде мразена или е била мъченик, попаднал между противоречиви интереси и съсипан от лъжи? За д-р Сара Грант, куратор на изложбата Marie Antoinette Style във V&A, тя е „най-модната, най-следената и най-скандалната кралица в историята“. Изложбата, която бележи 270 години от рождението ѝ, празнува нейното чувство за стил и разглежда митовете около нея. Тя ще се проведе във Виктория и Алберт музей, Лондон, от 20 септември 2025 г. до 22 март 2026 г.

Сред тези митове е и легендарното „Нека ядат пасти“, приписвано ѝ като арогантен отговор на недостига на хляб – реплика, за която е ясно, че не е нейна. Друга фалшива история е „диамантената огърлица“ (1785–1786), при която огърлица с над 600 диаманта е поръчана от името на кралицата – скандал, който затвърждава репутацията ѝ на разточителна, въпреки че е оправдана в съда.

Безспорно е, че разкошният ѝ начин на живот дразни гладуващите бедни. Съпругът ѝ – слабохарактерен и безинтересен, неспособен години наред да консумира брака – я отблъсква и тя намира утеха в балове, хазарт и мода. Нейните пищни рокли с огромни конструкции и високи прически се превръщат в сензация и вдъхновение за бъдещи звезди като Мадона и Риана, както и за дизайнери като Вивиан Уестууд, Диор и Moschino.

Прякорът „Мадам Дефицит“ обаче е несправедлив. Както подчертава д-р Грант, Франция е похарчила милиарди за войни, а годишният бюджет на гардероба на кралицата – днешен еквивалент около 1 милион долара – е нищожен в сравнение с 11,25 милиарда за Американската война за независимост.

Дори когато се опитва да харчи по-малко, това поражда нови врагове. Опитите ѝ да изглежда по-„естествена“ също предизвикват скандали – например портретът ѝ с проста ленена рокля е възприет като неприличен и скоро заменен.

Фолклорът около Мария Антоанета често игнорира и нейната благотворителност – тя е приемала осиновени деца, включително освобождавайки сенегалче от робство, дарявала е щедро на благотворителни каузи и често е отказвала скъпи подаръци.

Като чужденка в двора на Франция, тя е обект на подозрение, често наричана подигравателно „L’Autri-chienne“ (игра на думи между „австрийка“ и „кучка“). Тя е обвинявана в заговори, изневери и разврат – слухове, които според Грант са продукт на чиста мизогиния.

В действителност, според авторката Мелани Бъроуз, кралицата е била доста целомъдрена, почти не е пиела, избягвала е да бъде видяна гола, дори от камериерките си, и е обожавала децата си. Тя е първата френска кралица, която кърми собствените си деца и избира по-удобно облекло, подходящо за майчинство.

Историята ѝ завършва трагично – детска булка от династия, хвърлена в невъзможна ситуация, обречена да загине на гилотината през 1793 г. За революционерите тя става символ на стария режим, който трябва да бъде изкоренен.

Но смъртта ѝ не спира влиянието ѝ. Прически „като таралеж“ и червени гердани, напомнящи за гилотината, се превръщат в мода. Ненавиждана от едни, възхвалявана от други, Мария Антоанета остава емблематична фигура.

Четете още: Откриха изложбата „С една глава по-висока. Втората статуя от Хераклея Синтика“