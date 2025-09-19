РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Председателят на НСИ Атанас Атанасов получил имейл със заплаха

Председателят на НСИ Атанас Атанасов получил имейл със заплаха

Председателят на Националния статистически институт Атанас Атанасов обяви, че е получил поредната заплаха. В публикация във Фейсбук той уточни, че съобщението е изпратено на официалния му имейл в Института.

image 964

Атанасов постави въпроса дали това е свързано с предстоящото гласуване в Народното събрание, където в петък първа точка е промяна в Закона за статистиката. Тези изменения предвиждат предсрочно прекратяване на неговия мандат.

Промените в закона за НСИ са единствената точка в дневния ред на парламента.

