„Да, България“ пита кабинета с голямо „Д“ по колко пъти им звъни Пеевски и за какво

Лидерите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов констатираха в парламентарните кулоари, че явно „тазсутрешната оперативка на тримата премиери не е минала добре“. Коментарът им дойде минути след като водачът на „Ново начало“ Делян Пеевски и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов си размениха словесни нападки през медиите.

„България има трима премиери – един номинален, един, на който много му се иска, и един, който е истинският премиер. Истинският премиер обясни, че говори с министрите. Той обясни, че се обажда на всеки един от министрите. Интересно по каква точно логика един опозиционен политик звъни на министрите, възлага им задачи и има изисквания към тях„, попита Мирчев.

Съпредседателят на „Да, България“ обяви още, че партията му ще изпрати писмени запитвания до всички министри от кабинета с голямо „Д“. В тях ще се поиска информация колко пъти Пеевски се обажда на всеки министър, какво иска и кое от тези искания е изпълнено.

Другият съпредседател на „Да, България“ Божидар Божанов подчерта, че от вчерашното гласуване в парламента е станало ясно, че вече не зависело от „Има такъв народ“ дали кабинетът ще остане на власт. Той допълни, че Делян Пеевски не позволявал на другите партии да се оттеглят от управляващото мнозинство.