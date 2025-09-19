РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Депутатите ще обсъдят дали ръководството на НСИ да се избира от парламента

Депутатите ще обсъдят дали ръководството на НСИ да се избира от парламента. Те ще разгледат на първо четене промени в Закона за статистиката, внесени от депутати от ГЕРБ-СДС, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“. Измененията предвиждат председателят и заместник-председателите на Националния статистически институт да се избират от парламента. Според вносителите това ще гарантира по-голяма публичност, прозрачност и независимост на институцията.

Съгласно законопроекта, в рамките на месец от влизането му в сила парламентът трябва да избере ново ръководство на НСИ, като мандатите на сегашния председател и заместник-председатели, определени от Министерския съвет, ще бъдат прекратени. В момента НСИ се управлява по решение на Министерския съвет.

От „Продължаваме промяната“ разкритикуваха предложението, като заявиха, че целта е смяна на настоящото ръководство на НСИ по средата на мандата му. В дневния ред на депутатите днес е включен и редовният парламентарен контрол, на който ще отговарят единадесет министри.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

