Депутатите ще обсъдят дали ръководството на НСИ да се избира от парламента. Те ще разгледат на първо четене промени в Закона за статистиката, внесени от депутати от ГЕРБ-СДС, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“. Измененията предвиждат председателят и заместник-председателите на Националния статистически институт да се избират от парламента. Според вносителите това ще гарантира по-голяма публичност, прозрачност и независимост на институцията.

Съгласно законопроекта, в рамките на месец от влизането му в сила парламентът трябва да избере ново ръководство на НСИ, като мандатите на сегашния председател и заместник-председатели, определени от Министерския съвет, ще бъдат прекратени. В момента НСИ се управлява по решение на Министерския съвет.

От „Продължаваме промяната“ разкритикуваха предложението, като заявиха, че целта е смяна на настоящото ръководство на НСИ по средата на мандата му. В дневния ред на депутатите днес е включен и редовният парламентарен контрол, на който ще отговарят единадесет министри.