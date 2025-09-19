Bentley представя първия Ombre седан

Bentley за първи път нанесе боята Ombre върху седан. Това включва комбиниране на два цвята с плавен преход между тях. Използвайки тази нова техника, екипът на Mulliner във фабриката на Bentley Flying Spur в Крю, Англия, боядиса Bentley Flying Spur. Предната част на седана е завършена в синьо Topaz, а задната – в синьо Windsor.

Процесът на боядисване отнема около 60 часа от двама висококвалифицирани бояджии. Започва с пръскане на отделни цветове върху предната и задната част на автомобила. След това боите се оцветяват и нанасят на етапи, за да се постигне плавен и симетричен преход от двете страни на автомобила.

Нюансите трябва да се комбинират по такъв начин, че при смесване в преходната зона да не се образува трети цвят.

Поради тази причина ombre се предлага само в три варианта: в допълнение към комбинацията, която вече е представена във Flying Spur, смес от Sunburst Gold и Orange Flame, както и Tungsten и Onyx. Всяка боя се държи различно по време на нанасяне и умението на бояджиите се състои в реагирането на тези промени по време на пръскане, отбелязват от Бентли.

Британската компания подчерта, че омбре е най-ексклузивното покритие за моделите на марката, като цените започват от 48 000 паунда. BMW 5 Series и Mercedes-Benz E-Class, например, се продават на същата цена. Технологията за омбре боядисване беше демонстрирана за първи път на купето Continental GT на Monterey Car Week през август тази година.

Bentley Motors Limited е производител и търговец на луксозни автомобили и SUV-ове

с централен офис в Крю, Англия. Компанията е основана от У. О. Бентли (1888–1971 г.) през 1919 г. в Крикълууд, Северен Лондон, и става широко известна с спечелването на 24-те часа на Льо Ман през 1924, 1927, 1928, 1929, 1930 и 2003 година. Bentley е дъщерно дружество на Volkswagen Group от 1998 г. и е консолидирана под премиум марката Audi на VW от 2022 година.

Известни модели се простират от историческите спортно-състезателни Bentley 4½ Liter и Bentley Speed ​​​​Six; по-новите Bentley R Type Continental, Bentley Turbo R и Bentley Arnage; до настоящата моделна линия, включително Flying Spur, Continental GT и Bentley Arnage, които се предлагат на пазара по целия свят.

Днес повечето модели на Bentley се сглобяват във фабриката на компанията в Крю, като малък брой се сглобяват във фабриката на Volkswagen в Дрезден, Германия, а каросерии за Continental се произвеждат в Цвикау, а за Bentayga – в завода на Volkswagen в Братислава.