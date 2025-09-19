Неизвестен досега портрет на Пабло Пикасо излиза на търг в Париж за 8 млн. евро

Неизвестен досега портрет на Пабло Пикасо, озаглавен „Бюст на жена с цветна шапка“ („Buste de femme au chapeau à fleurs“), ще бъде предложен на търг в Париж с началнаа цена от осем милиона евро (9.5 млн. долара). Творбата изобразява Дора Маар – френска фотографка и поетеса, рисувана през 1943 г. с маслени бои. Дора Маар е била най-известната муза на художника.

Специалисти отбелязват, че портретът е „непознат за обществеността и никога не е бил излаган“, което го прави изключително рядък. Продажбата се извършва като част от наследствено уреждане, а експерти смятат, че цената може да надхвърли първоначалната оценка.

Други картини на Дора Маар са продавани на многократно по-високи цени – например „Дора Маар с котка“ за 95 млн. долара и „Жена, седнала в градина“ за 49 млн. долара. Продажбите на творбите на Пабло Пикасо се смятат за индикатор за състоянието на пазара на изкуството, който в последните години е в застой.