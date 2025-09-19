Папа Лъв отхвърлил предложение за създаване на негов аватар чрез AI

Папа Лъв XIV разкри, че е отхвърлил предложение за създаване на дигитална версия на себе си чрез изкуствен интелект, предупреждавайки, че подобна технология може сериозно да застраши човешката идентичност.

Идеята била да се създаде „изкуствен папа“, който да води лични срещи с всеки и да отговаря на въпроси. „Казах: няма да дам разрешение. Ако има някой, който не бива да бъде представян от аватар, това е папата,“ обяснил понтификът в интервю за журналистката Елисе Алън.

От избирането си през май, папа Лъв нееднократно е изразявал тревога за влиянието на изкуствения интелект върху човечеството, особено върху благополучието на децата и младежите.

Още в първия си телефонен разговор с италианския премиер Джорджа Мелони на 15 май той е обсъдил възможността за сътрудничество между Ватикана и италианското правителство „за развитие на етичен изкуствен интелект в служба на човечеството“.