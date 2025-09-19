Според Борисов самодеяността на Пеевски пречи на всички

„Самочувствието, когато се превърне в самонадеяност, е много опасно, особено в политиката. Това го научих по трудния начин“. Това заяви тази сутрин в парламентарните кулоари лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, отправяйки критики към Делян Пеевски заради неговото твърдение, че ще бъде гарант за стабилността на кабинета.

Герберският водач заяви, че нито Делян Пеевски, нито президентът Румен Радев могат да бъдат самодостатъчни. Той сравни лидерът на „Ново начало“ със самия себе си в по-ранен етап, когато и Борисов се е смятал за такъв.

„Правителството е на България, то не е на ГЕРБ, то не е на Пеевски, то не е на „Има такъв народ“, а е много трудно сглобено. Никой от нас няма право да говори „Аз“ – аз съм гарант, от мен зависи, защото всеки от нас може да го каже“, заяви Борисов. Попитан дали това е критика към Пеевски, той отговори положително и добави, че държавата си се пишела с главно „Д“.

След поредния напрегнат парламентарен ден вчера лидерът на ГЕРБ предложи образователното министерство да спре излъчването на заседанията на парламента, тъй като според него там се чувал основно език на омразата. Той даде пример с изрази като „ще те смачкам“ и постави въпрос как после може да се очаква учениците да не се бият, след като подобни послания се разпространяват и в социалните мрежи.

На въпрос защо не е участвал в гласуването на вота на недоверие Борисов напомни, че по-рано е заявил, че няма да го направи.

Той също така коментира, че президентът Румен Радев дълго време е протакал назначаването на постоянни ръководители в службите. „Да върнем времето по време на „сглобката“ – една година еднолично назначени служби от Румен Радев. Ако бях премиер, щях да отида да се разбера с него. Много пъти съм го казвал, но не съм“, отсече той.