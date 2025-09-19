Тръмп и Си ще се опитат да сключат сделка за TikTok и да намалят на напрежението между САЩ и Китай

Американският президент Доналд Тръмп и китайският лидер Си Цзинпин ще проведат телефонен разговор, посветен основно на бъдещето на социалната мрежа TikTok и двустранните търговски отношения, съобщава Ройтерс, цитиран от БТА. Това ще бъде първият им разговор от три месеца насам и се разглежда като възможност за постигане на споразумение, което да позволи приложението да продължи да работи в САЩ.

Съгласно решение на Конгреса платформата трябваше да бъде закрита за американските потребители от януари 2025 година, ако китайската компания „БайтДенс“ не прехвърли активите ѝ на американски инвеститори. Обсъжданата схема предвижда американските активи да преминат към инвеститори в САЩ, но приложението да продължи да използва алгоритъма на „БайтДенс“ – условие, което предизвиква опасения за националната сигурност сред част от американските законодатели.

Преговорите за TikTok се вписват в по-широкия контекст на напрегнатите отношения между Вашингтон и Пекин, които включват спорове за митата, високите технологии, достъпа до редкоземни метали, както и регионални конфликти около Тайван и Южнокитайско море. Според анализатори Китай използва темата за приложението като дипломатически инструмент, докато САЩ представят търговските тарифи като начин за защита на националните интереси.