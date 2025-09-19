РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Тръмп и Си ще се опитат да сключат сделка за TikTok и да намалят на напрежението между САЩ и Китай

Тръмп и Си ще се опитат да сключат сделка за TikTok и да намалят на напрежението между САЩ и Китай

Американският президент Доналд Тръмп и китайският лидер Си Цзинпин ще проведат телефонен разговор, посветен основно на бъдещето на социалната мрежа TikTok и двустранните търговски отношения, съобщава Ройтерс, цитиран от БТА. Това ще бъде първият им разговор от три месеца насам и се разглежда като възможност за постигане на споразумение, което да позволи приложението да продължи да работи в САЩ.

Съгласно решение на Конгреса платформата трябваше да бъде закрита за американските потребители от януари 2025 година, ако китайската компания „БайтДенс“ не прехвърли активите ѝ на американски инвеститори. Обсъжданата схема предвижда американските активи да преминат към инвеститори в САЩ, но приложението да продължи да използва алгоритъма на „БайтДенс“ – условие, което предизвиква опасения за националната сигурност сред част от американските законодатели.

Преговорите за TikTok се вписват в по-широкия контекст на напрегнатите отношения между Вашингтон и Пекин, които включват спорове за митата, високите технологии, достъпа до редкоземни метали, както и регионални конфликти около Тайван и Южнокитайско море. Според анализатори Китай използва темата за приложението като дипломатически инструмент, докато САЩ представят търговските тарифи като начин за защита на националните интереси.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени